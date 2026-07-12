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Marruecos detiene al periodista Ali Lmrabet tras llegar a Tánger desde Barcelona

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Rabat, 12 jul (EFE).- El periodista marroquí Ali Lmrabet, afincado en España, fue detenido este domingo en el aeropuerto internacional de Tánger a su llegada al país magrebí en un vuelo procedente de Barcelona, confirmó a EFE su esposa, Laura Feliú.

Feliú explicó que Lmrabet se comunicó con ella tras su detención para informarle de la situación y denunciar que «se considera secuestrado».

Las autoridades marroquíes no han confirmado oficialmente la detención del periodista.

Lmrabet, uno de los periodistas más críticos del país, reside desde hace años en Barcelona y tiene además nacionalidad francesa. EFE

mar/cpy

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