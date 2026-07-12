Marruecos detiene al periodista Ali Lmrabet tras llegar a Tánger desde Barcelona

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Rabat, 12 jul (EFE).- El periodista crítico marroquí Ali Lmrabet, afincado en España, fue detenido este domingo en el aeropuerto internacional de Tánger tras su llegada al país magrebí en un vuelo procedente de Barcelona, confirmó a EFE su esposa, Laura Feliú.

Feliú explicó que Lmrabet se comunicó con ella para informarle de que estaba detenido en la sede de la Dirección de Seguridad de Tánger y denunciar que «se considera secuestrado».

Las autoridades marroquíes no han confirmado oficialmente la detención del periodista ni su situación legal en el país.

Lmrabet (Tetuán, 1959), es uno de los periodistas más críticos con el sistema marroquí. Su carrera ha estado marcada por el compromiso informativo al frente de Le Journal, Demain y varias publicaciones satíricas que fueron prohibidas en Marruecos.

En 2003 fue condenado a cuatro años de cárcel, pero salió de prisión al año siguiente por un indulto del rey Mohamed VI tras una huelga de hambre y una campaña internacional en demanda de su liberación.

Marruecos le prohibió ejercer el periodismo durante diez años y desde 2005 vive en España aunque viaja con frecuencia a Marruecos para visitar a su familia.

Es la primera vez desde que reside en España que es detenido en Marruecos, según Feliú, que no pudo precisar los cargos que han llevado las autoridades marroquíes a su detención, aunque apuntó que es posible que el periodista sea trasladado a Casablanca.

En los últimos años, Lmrabet ha colaborado con medios internacionales de España, Francia y Reino Unido, entre otros países, y conduce un podcast sobre política marroquí. EFE

mar/rrt