Marruecos dice estar preparado para impactos económicos de la crisis en Oriente Medio

2 minutos

Rabat, 4 mar (EFE).- Marruecos está preparado para hacer frente a los posibles efectos económicos derivados de la tensión en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, aseguró este miércoles la ministra marroquí de Economía, Nadia Fettah.

Según explicó en una entrevista con el canal francés BFM Business recogida por los medios marroquíes, su país dispone de reservas en divisas y de un «mix energético cada vez más verde» que le permitiría mitigar los efectos económicos del actual conflicto regional.

«Importamos nuestros hidrocarburos y estamos preparados para posibles impactos en nuestra economía. En los últimos años, hemos implementado mecanismos de protección para salvaguardar a las poblaciones más vulnerables. Disponemos de reservas de divisas, de un mix energético cada vez más verde y de una economía que ha demostrado su resiliencia», dijo.

Respecto al coste de los hidrocarburos sobre Marruecos -país que importa el 90 % de sus necesidades energéticas-, Fettah apuntó que el Gobierno había fijado el precio del petróleo en 65 dólares por barril en los Presupuestos de 2026, aunque actualmente superan los 85 dólares, pero confió en que ese mix energético diversificado ayudará a aliviar los efectos de este aumento.

En cuanto al gas, indicó que su consumo es principalmente nacional y que su impacto permanece contenido.

Marruecos aspira a que más del 52 % de su energía sea limpia en 2030. Actualmente, la capacidad instalada en energías renovables en el país es del 45 %.

Rabat condenó el sábado «enérgicamente» el «flagrante» ataque iraní con misiles contra los territorios de varios países «hermanos», entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Jordania.

Irán respondió así a los ataques de Estados Unidos e Israel que acabaron con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y que hasta el momento han provocado cientos de muertos en el país, entre ellos más de 150 niñas de un colegio femenino de primaria que fue bombardeado.EFE

fzb/mar/mgr