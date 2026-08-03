Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo español

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Rabat, 3 ago (EFE).- Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, dijo este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió que la gestión migratoria es «una responsabilidad compartida».

«Marruecos asume sus responsabilidades (…). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (…) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida», dijo la fuente en un encuentro con un grupo de agencias de prensa internacionales.

La misma fuente dijo que Marruecos está «decepcionado» con las reacciones de algunos políticos españoles, a los que acusó de instrumentalizar la crisis por intereses electorales, pero afirmó que la coordinación con el Gobierno español sigue siendo estrecha. EFE

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