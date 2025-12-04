Marruecos dice que quiere un diálogo «franco» con Argelia, pero no ha recibido respuesta

2 minutos

Madrid, 4 dic (EFE).- Marruecos quiere entablar «un diálogo franco, fructífero y constructivo» con Argelia, en el que no es necesario un mediador, pero para el que por el momento no han recibido una respuesta del país vecino, dijo a EFE el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.

En una entrevista en Madrid, donde participó hoy en la Reunión de Alto Nivel entre los Gobiernos de los dos países, Burita recordó que el rey Mohamed VI ha mostrado «una mano tendida hacia Argelia, una voluntad de abrir un nuevo capítulo».

«Marruecos y Argelia tienen, en términos de historia, de relaciones humanas, de proximidad geográfica, proximidad cultural, todos los recursos para no estar en la situación actual», dijo el ministro parafraseando al jefe de Estado marroquí.

El rey Mohamed VI invitó el pasado 31 de octubre al presidente argelino, Abdelmajid Tabboune, a un «diálogo fraternal y sincero», tras la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en la que se instaba a iniciar negociaciones sobre el Sáhara Occidental tomando como base el plan de autonomía marroquí, y en cuya votación se ausentó Argel.

Pero de momento «no hay respuesta» de Argel: «Para bailar el tango, se necesitan dos», dijo el jefe de la diplomacia marroquí al respecto.

En octubre, el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, sostuvo en una entrevista con la cadena CBS que Washington «estaba trabajando con Marruecos y Argelia» y predijo que habría «un acuerdo de paz» entre ambos países «en 60 días».

Argelia se mostró entonces «sorprendida» con estas declaraciones y negó estar negociando un acuerdo de paz con Marruecos, con quien las relaciones están suspendidas desde 2021.

El ministro de Exteriores marroquí añadió hoy que «Marruecos y Argelia tienen tantos puntos de proximidad no necesitan a nadie para hacer de mediador».

El conflicto del Sáhara enfrenta desde hace décadas a Marruecos y Argelia -que acoge los campamentos de refugiados saharauis y apoya al Frente Polisario, que reclama la independencia del territorio-, aunque la crisis se agravó en 2021 tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. EFE

