Marruecos envía cinco aviones con 95 toneladas de alimentos y medicamentos a Gaza

Rabat, 18 ago (EFE).- Marruecos prosigue este lunes con un nuevo envío de 95 toneladas de alimentos y medicina destinados a la población civil de la Franja de Gaza.

Esta ayuda fue cargada en cuatro aviones militares y uno civil desde la base aérea de Salé, vecina de Rabat, que tendrá como destino el aeropuerto de Ben Gurión (Israel), según pudo constatar EFE en el lugar.

El cargamento se divide en 75 toneladas de alimentos no perecederos y 20 toneladas de medicamentos, y eleva a 295 toneladas de ayuda humanitaria enviada a la Franja desde el 30 de julio cuando el rey Mohamed VI ordenó el envío de ayuda humanitaria y médica al pueblo gazatí, según explicó a la prensa en el lugar Sanae Dardikh, directora de comunicación de la Fundación Mohamed V para la Solidaridad.

Esta ayuda, que se gestiona en coordinación con socios locales, ingresará a Gaza por vía terrestre a través del paso de Kerem Shalom, en el extremo sureste del enclave. EFE

