Marruecos garantiza hasta 5 años de agua para consumo y riego tras siete años de sequía

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Rabat, 23 jun (EFE).- Marruecos dispondrá de agua potable y para riego durante dos a cinco años, gracias a las intensas lluvias de este año, afirmó el ministro de Fomento y Agua, Nizar Baraka, tras una sequía que se prolongó siete años.

«Hay una mejora grande en la situación del agua en nuestro país gracias a las lluvias que hemos vivido este año, lo que nos ha permitido garantizar entre dos y cinco años de agua potable y agua de riego», dijo Baraka en declaraciones al portal informativo marroquí ‘le360.ma’.

El ministro añadió que Marruecos ha finalizado la construcción de ocho nuevas presas que se añaden a los 156 embalses grandes que ya tiene el país, mientras que otras 14 se encuentran en fase de obra y tres más comenzarán a construirse durante este año.

Según Baraka, estas infraestructuras suponen «un elemento positivo» para el almacenamiento de agua y la protección frente a inundaciones.

El pasado 12 de enero, el Gobierno marroquí anunció que el país superó siete años de sequía gracias a las importantes precipitaciones registradas en los cuatro meses anteriores, que alcanzaron una media de 108 milímetros, lo que supuso un aumento del 95 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Marruecos atravesó un periodo de sequía entre 2018 y 2025 que impactó severamente al sector agrícola y llevó la tasa de llenado de las presas al 23,2 %, contra el 74,1 % registrado en la actualidad. EFE

ms/crf