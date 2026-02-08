Marruecos incauta 13 kilos de oro ocultos en un coche procedente de un puerto francés

Rabat, 8 feb (EFE).- La Policía y la Aduana marroquíes frustraron este sábado, en el puerto de Beni Enzar, en la ciudad norteña de Nador, un intento de introducción ilegal al país de 13,5 kilos de lingotes de oro, ocultos en un vehículo procedente por vía marítima de la ciudad mediterránea francesa de Sète.

Según informaron a EFE fuentes de seguridad, el hallazgo se produjo durante los controles fronterizos efectuados tras la llegada del automóvil, con matrícula extranjera, a bordo de un ferry.

Los agentes descubrieron el oro, cuyo quilataje aún no ha sido determinado, escondido en el interior del vehículo, y detuvieron a su conductor, de nacionalidad marroquí, explicaron las fuentes.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales con el fin de esclarecer las circunstancias del caso y determinar posibles ramificaciones nacionales o internacionales de esta actividad delictiva, subrayaron. EFE

