Marruecos intercepta a más de 500 personas migrantes que intentan llegar a Ceuta

Rabat, 13 oct (EFE).- Las autoridades marroquíes interceptaron a 540 personas migrantes que intentaban llegar a la ciudad española de Ceuta, entre ellas 400 originarios del África subsahariana y 140 marroquíes, durante operativos realizados este fin de semana en la región norte del país, informaron este lunes a EFE fuentes oficiales.

Las operaciones, llevadas a cabo por la Gendarmería Real, las Fuerzas Armadas Reales y las Fuerzas Auxiliares, se concentraron en áreas boscosas situadas entre las ciudades de Tánger y Tetuán, en las proximidades del enclave español de Ceuta, con el objetivo de impedir intentos de cruce masivo hacia territorio español.

Los 400 migrantes subsaharianos fueron trasladados hacia regiones del este y sur del país, mientras que los 140 marroquíes -entre ellos 40 menores- fueron retornados a sus ciudades de origen, principalmente en el centro y sur de Marruecos, incluyendo Casablanca, Rabat, Beni Mellal, Juribga y Errachidia.

Las mismas fuentes detallaron que el uso de helicópteros permitió localizar concentraciones de migrantes y evitar su aproximación al vallado fronterizo que separa Marruecos de Ceuta.

Además, continúan los controles en urbes como Tánger, Fnideq y Tetuán, donde se han intensificado los dispositivos de vigilancia para frenar nuevas tentativas de migración irregular, especialmente protagonizadas por menores y jóvenes que se movilizan tras convocatorias difundidas en redes sociales. EFE

