Marruecos lamenta que actores políticos en España instrumentalicen la cuestión del Sáhara

Madrid, 4 dic (EFE).- El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, lamentó hoy en Madrid que «muchos actores políticos», también en España, «instrumentalizan la cuestión del Sáhara» para dañar las asociaciones necesarias entre las dos orillas del Mediterráneo.

«Desafortunadamente, muchos actores políticos, incluyendo aquí en España, instrumentalizan la cuestión del Sáhara como un elemento para frenar, para contaminar, para dañar asociaciones necesarias, ya sean bilaterales o entre las dos orillas del Mediterráneo», dijo Burita en una entrevista con EFE, tras la Reunión de Alto Nivel celebrada hoy en Madrid por los Gobiernos de los dos países.

Aseguró que estos sectores «adoptan posiciones anacrónicas, superadas», por lo que «deben preguntarse cuál es la pertinencia de su posición».

«Esta gente, incluyendo algunos círculos políticos aquí en España, nos decían: ‘Nosotros defendemos la legalidad internacional’. Yo no conozco nada más claro en la legalidad internacional que una resolución del Consejo de Seguridad», criticó Burita.

El problema de estos partidos, según el ministro, «ya no es con Marruecos, ni siquiera es con el Gobierno español, es con el Consejo de Seguridad; y deben explicar cómo pueden defender la legalidad internacional y estar en contra de una resolución del Consejo de Seguridad».

«También creemos que la evolución de las negociaciones y la resolución de este problema va a revelar toda esta hipocresía en torno a la cuestión del Sáhara, entre aquellos que la instrumentalizan, aquellos que juegan con este tema para fines políticos o para bloquear dinámicas de cooperación y asociación», zanjó el ministro.

En la cumbre celebrada hoy en Madrid, Sánchez hizo patente de nuevo su apoyo a Marruecos, después del giro de la postura española en 2022, tal y como recoge la declaración conjunta firmada por ambos países con motivo del encuentro y en la que España expresa su satisfacción por esa resolución de Naciones Unidas.

Una postura que choca con la de Sumar, la formación que integra el Gobierno español de coalición junto con el Partido Socialista y cuya líder y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo público un vídeo durante el transcurso de la cumbre en el que mostró su rechazo al giro de Sánchez y aseguró que no se va «a ceder ni un centímetro de tierra saharaui». EFE

