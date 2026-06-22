Marruecos lanza ‘Artisway’, una aplicación móvil para promover la artesanía local

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Rabat, 22 jun (EFE).- El Gobierno de Marruecos ha lanzado la aplicación ‘Artisway’, una plataforma digital destinada a promover el sector artesanal del país, uno de sus pilares económicos, que usa geolocalización para identificar puntos de venta especializados.

La herramienta para teléfonos móviles, que está disponible en tres idiomas (árabe, francés e inglés) desde el pasado viernes, cuenta en su fase inicial con 68 puntos de referencia repartidos en diez ciudades (entre ellas Rabat, Marrakech, Tánger o Fez) y aspira a alcanzar los 700 establecimientos de cara al Mundial de 2030.

El proyecto, fruto de una iniciativa conjunta de la Secretaría de Estado de Artesanía y Economía Social, la Casa del Artesano y la Agencia de Desarrollo Digital (ADD), tiene el objetivo de facilitar el acceso a los productos artesanales de calidad y dar visibilidad a talleres y tiendas desconocidas para el público.

Durante la presentación de la ‘app’, el Secretario de Estado de Artesanía, Lahcen Saadi, destacó que el sector artesanal genera actualmente unos ingresos de más de 13.000 millones de euros, alrededor del 7 % del PIB marroquí, y da empleo a más de 275.000 personas.

Saadi subrayó que más allá de la innovación tecnológica, ‘Artisway’ supone un «verdadero reconocimiento al artesano como embajador de la cultura y la identidad marroquíes».

Por su parte, el director de la ADD, Amine El Mezouaghi, explicó que el nombre de la aplicación simboliza el «puente» que se crea entre la oferta y los compradores potenciales, y recordó que, aunque los artesanos desempeñan un papel fundamental en la preservación del patrimonio del país, «a menudo sufren una falta de visibilidad».

Desde la Casa del Artesano, Tarik Sadik, detalló que la aplicación permite a los usuarios identificar los espacios artesanales más cercanos a su ubicación y anunció que se integrarán funciones para que los artesanos con tiendas en línea puedan integrar sus enlaces de comercio electrónico.

Por el momento, la plataforma está disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo Android a través de la tienda Google Play; no obstante, las autoridades confían en que su lanzamiento en temporada estival sirva como palanca socioeconómica para maximizar las ventas de los artesanos. EFE

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