Marruecos llama a un «equilibrio» norte-sur en las relaciones euromediterráneas

Rabat, 11 sep (EFE).- El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, llamó este jueves a repensar un espacio euromediterráneo basado en relaciones «equilibradas» y basadas «en el respeto mutuo» entre los países del norte y del sur del Mediterráneo.

Durante su intervención en «un retiro de alto nivel» sobre el futuro de las relaciones euromediterráneas celebrado en Rabat, Burita instó a instaurar unas relaciones de «complementariedad» y basadas en una «verdadera asociación» entre los países del Mediterráneo.

«Marruecos no quiere que el sur sea tratado como un elemento de un programa europeo sino (…) como un socio fundamental» subrayó el ministro marroquí, que añadió que su país aboga por unas relaciones euromediterráneas «no fundamentadas sobre la base de países donantes y receptores de ayuda, ni sobre una relación de maestro y alumno».

En la reunión, organizada por Marruecos y que precede la celebración del trigésimo aniversario de la Declaración de la Cumbre de Barcelona el próximo mes de noviembre, asistió la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y varios diplomáticos, actores económicos y representantes institucionales.

Burita dijo que treinta años después del Proceso de Barcelona se han logrado «muchos avances, programas exitosos y elementos de estabilidad», pero al mismo tiempo lamentó que el espacio euromediterráneo se enfrenta actualmente a varios retos «existenciales» vinculados a una «fragmentación geopolítica» en ambos espacios del norte y sur del Mediterráneo, la «incapacidad para gestionar crisis» como la pandemia, la crisis energética y los conflictos, así como unas «motivaciones asimétricas» entre las dos partes.

«Las expectativas son mutuas pero están desfasadas: estabilidad, seguridad y migración para unos; desarrollo, movilidad e inversión para otros», apuntó.

El ministro marroquí llamó a repensar el espacio euromediterráneo e instó a los países de la región a emprender acciones destinadas a garantizar la seguridad energética y alimentaria.

Por su parte, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, explicó que la comisión está preparando un Nuevo Pacto por el Mediterráneo que se aprobará el próximo noviembre durante la celebración del 30 aniversario del Proceso de Barcelona.

«El nuevo pacto no es solo un documento sino un medio para reforzar las asociaciones en pie de igualdad», explicó Suica, que añadió que el nuevo pacto se basará en tres pilares encabezados por el capital humano, seguido por la economía, y la paz, la seguridad y la migración. EFE

