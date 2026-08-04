Marruecos lleva a medio centenar de personas a la justicia por crisis migratoria, dice ONG

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Rabat, 4 ago (EFE).- La justicia marroquí lleva a 52 personas a los tribunales de la ciudad norteña de Nador en relación con la crisis migratoria en la que miles de marroquíes han cruzado de manera irregular a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, según informa la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH).

La sección de la AMDH de Nador afirma este lunes en un comunicado que 11 jóvenes han sido puestos a disposición de la Sala de lo Penal del Tribunal de Apelación de Nador y 41 personas, entre ellas dos menores, han sido presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia de la misma ciudad.

Las 52 personas se encuentran en prisión preventiva, algunos procesados por delitos de carácter criminal, sin ofrecer detalles sobre los cargos.

La AMDH «expresa su preocupación por estas actuaciones judiciales y considera inquietante que se recurra a un enfoque principalmente policial y represivo para tratar el fenómeno migratorio, en lugar de abordar las causas estructurales que empujan a jóvenes y menores a arriesgar sus vidas».

Asimismo, la asociación pide que se respeten «todas las garantías de un juicio justo» en un contexto en el que el país se encuentra en una huelga de abogados.

Según las autoridades españolas, más de 50.000 marroquíes han cruzado los pasos fronterizos y se cifran 88 fallecidos.

Por su parte, Marruecos apunta a 40.000 entradas a Ceuta, 1.135 a Melilla y 11 muertos.EFE

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