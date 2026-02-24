Marruecos rescata a 189 migrantes en el Atlántico que intentaban llegar a Canarias

Rabat, 24 feb (EFE).- Las autoridades marroquíes rescataron a 189 personas subsaharianas que navegaban en una embarcación frente a las costas de la ciudad de Dajla, en el extremo sur del Sáhara Occidental, con rumbo a las islas Canarias en España.

Las Fuerzas Armadas Reales marroquíes informaron este martes en un breve comunicado que, entre los interceptados, había enfermos que recibieron primeros auxilios en alta mar antes de ser trasladados al puerto de Dajla.

Los rescatados, interceptados este lunes, fueron entregados a la Gendarmería Real para los trámites administrativos en curso, que suelen incluir la repatriación al país de origen y acciones judiciales contra los organizadores de la travesía.

La nota del Ejército marroquí no precisó las nacionalidades de estas personas migrantes, ni si hay mujeres o niños entre ellas.

En 2025, un total de 31.742 migrantes han llegado a España de forma irregular hasta el 15 de noviembre, lo que supone un descenso del 41,5 % respecto al mismo periodo del 2024. La caída fue más acusada en Canarias, donde han llegado 14.690 personas, un 63 % menos.

La mayoría de los migrantes que llegan a Canarias de forma irregular por la denominada «vía atlántica» son originales de Mali (41,7 %), Senegal (23,3 %) y Guinea (10,6 %), según datos de Acnur hasta el pasado 31 de agosto.

En 2024 entre el 70 y el 80 % de las personas que arribaron a España en cayuco o patera pidió asilo en España porque huía de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países, según un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. EFE

