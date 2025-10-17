Marruecos rescata a 57 emigrantes en aguas del Atlántico, que querían llegar a Canarias

Rabat, 17 oct (EFE).- Las autoridades marroquíes rescataron en la madrugada de este viernes a 57 emigrantes, entre ellos 7 mujeres, que estaban en una embarcación frente a las costas de la ciudad sureña de Tan Tan, con la intención de dirigirse hacia las islas españolas de Canarias.

Según confirmaron a EFE fuentes de salvamento marítimo marroquí, entre los rescatados había 29 personas de nacionalidad marroquí, entre ellas dos mujeres, y 27 de nacionalidad senegalesa, entre ellas cinco mujeres, y un emigrante de nacionalidad egipcia.

Los emigrantes fueron rescatados por efectivos de la Marina Real y la Gendarmería Real que localizaron la embarcación tras haber estado a la deriva durante tres días en el Atlántico, a unas 15 millas al noroeste del puerto de Tan Tan, según detalló en su cuenta en X el responsable del canal marroquí Medi1 TV en el Sáhara, Naama Maoulainine.

Los rescatados fueron entregados a las autoridades competentes en el puerto de Tan Tan tras recibir comida y atención médica, explicó la misma fuente.

La intervención de los efectivos marroquíes se produjo después de que los equipos de rescate recibieran una llamada de la madre de uno de los ocupantes, quien también difundió el mensaje de alerta a través de páginas en las redes sociales. EFE

