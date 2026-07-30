Marruecos rompe su silencio oficial para confirmar el acuerdo con España

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Castillejos (Marruecos), 30 jul (EFE).- Marruecos rompió este jueves el silencio oficial sobre la crisis migratoria en la frontera con Ceuta para confirmar que, tal como ha anunciado el Gobierno de España, ambos países han alcanzado un acuerdo para repatriar a la mayor brevedad a las personas que han entrado ilegalmente en el enclave español.

«Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta», dijeron a EFE fuentes oficiales marroquíes.

La breve declaración llegó después de que el Ministerio español del Interior anunciara un acuerdo para reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y el compromiso para revisar y aplicar medidas para la entrega de las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad española. EFE

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