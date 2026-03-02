Marruecos se incauta de 1,2 toneladas de hachís destinadas al tráfico internacional

Rabat, 2 mar (EFE).- La Policía marroquí se incautó este lunes de 1,2 toneladas de resina de cannabis (hachís) destinadas al contrabando internacional, según la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN).

El operativo se realizó durante la madrugada de este lunes, cuando agentes de la policía judicial localizaron un vehículo con matrícula falsa abandonado cerca de un complejo residencial en la ciudad de Bouznika, unos 30 kilómetros al sur de Rabat, con un neumático reventado.

En el interior del vehículo se encontraron 29 paquetes con un total de 1 tonelada y 190 kilos de resina de cannabis destinados al tráfico internacional.

La Policía investiga para identificar a los implicados en esta operación de contrabando de droga.

Según estimaciones oficiales, el pasado año Marruecos se incautó de 171 toneladas de hachís y sus derivados, 731 kilos de cocaína y unos seis kilos de heroína. EFE

