Marruecos será el «País en el foco» de la próxima feria de cine de la Berlinale

2 minutos

Berlín, 23 oct (EFE).- El cine marroquí será el protagonista de la próxima edición del European Film Market (EFM), la feria que reúne a productores, distribuidores y representantes de la industria cinematográfica en el marco de la Berlinale, según comunicó este jueves la organización.

Marruecos se ha establecido como «puente dinámico» entre África, el mundo árabe y Europa, con su rico legado fílmico, sus cineastas de renombre internacional y una floreciente y viva escena creativa, señaló la Berlinale en un comunicado.

La iniciativa «Country in Focus» («País en el foco»), lanzada en 2017 y que el año pasado estuvo centrada en España, pretende crear posibilidades de cooperación internacional y ofrecer una perspectiva de la industria del cine de regiones escogidas.

«El cine marroquí puede echar la vista atrás hacia una orgullosa tradición narrativa, con efectos mucho más allá de sus fronteras», declaró la directora del festival, Tricia Tuttle.

«Desde realizadores como Nabil Ayouch, Faouzi Bensaïdi, Asmae El Moudir, Halima Ouardiri o Maryam Touzani, hasta una nueva generación de cineastas creativos, las voces marroquíes traen a la Berlinale y a los festivales del mundo entero perspectivas únicas», señaló.

El comunicado destacó además que Marruecos se ha convertido en un emplazamiento cada vez más atractivo para producciones internacionales, gracias a su diversidad de paisajes, sus ciudades históricas y a diversas medidas estructurales, como los incentivos estatales para las producciones extranjeras.

«Un país de historia y de narradores. Con sus paisajes naturales, su mano de obra cualificada y su energía viva, el Reino de Marruecos adopta un papel significativo en el mapa mundial del cine», declaró por su parte Mohammad-Reda Benjelloun, director del Centro Cinematográfico Marroquí (CCM).

El EFM se celebrará desde el 12 al 18 de febrero de 2026 en el marco de la 76.ª edición de la Berlinale. EFE

cph/smm/cg