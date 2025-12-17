Marruecos será el país invitado en ValenciaPhoto 2026

Rabat, 17 dic (EFE).- Marruecos será el invitado especial de la próxima edición de ValenciaPhoto, un certamen internacional de fotografía contemporánea que se celebrará el próximo mayo en la ciudad española de Valencia bajo el lema «Países del Mediterráneo», anunciaron hoy los organizadores en Rabat.

El festival, explicó su director, Nicolás Llorens, pretende consolidarse en su quinta edición como un espacio de exposición, reflexión y debate no solo sobre la fotografía sino sobre la modernidad, las migraciones y los desafíos sociales de la zona.

Una reflexión necesaria, según Llorens, en un momento en que la fotografía afronta el riesgo de caer en un proceso de banalización por ciertos usos de la tecnología.

El director del festival se refirió también al lema de la nueva edición para rescatar el papel del Mediterráneo como cuna de civilizaciones, origen de la democracia y «un lugar de reencuentro».

Marruecos, como país invitado, tendrá un especial protagonismo, con exhibiciones de fotógrafos locales y muestras que reflejan la dinámica del sector en el país.

Como adelanto a su presencia en el festival, Valencia fue escenario en noviembre de la exposición fotográfica «El sur marroquí, donde el desierto florece», que reúne el trabajo de cinco fotógrafos marroquíes sobre la región.

La última edición del festival, celebrada entre los pasados 2 de septiembre y 21 de octubre en Valencia, reunió más de 35 exposiciones y 63 artistas bajo el lema «Expandir los límites».EFE

