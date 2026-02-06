Marruecos supera los 154.000 evacuados y pide no volver a las zonas inundables

3 minutos

Rabat/Alcazarquivir (Marruecos), 6 feb (EFE).- Marruecos elevó a 154.309 el número de evacuados en el norte y el oeste del país por el riesgo de inundaciones a causa de las fuertes lluvias, según el balance difundido este viernes por el Ministerio del Interior, que pidió a la población mantener la precaución y evitar el regreso a las zonas inundables.

La mayoría de las evacuaciones se realizaron en la provincia norteña de Larache, la más castigada por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, con 112.695 personas, seguida de Kenitra, provincia cercana a Rabat, donde 23.174 habitantes fueron desalojados, entre otras.

El Ministerio marroquí de Interior señaló en una nota que las evacuaciones siguen en curso «conforme a un enfoque preventivo que toma en consideración los niveles de peligro y la magnitud de los posibles daños».

La misma fuente apuntó que la mayoría de la población de la localidad de Alcazarquivir, en la provincia de Larache, abandonó la urbe en el marco de las medidas preventivas tomadas por las autoridades en la última semana.

Alcazarquivir, una localidad de más de 120.000 habitantes situada en la llanura atlántica, es la más afectada por las inundaciones, y el Ejército permanece movilizado desde el jueves pasado para apoyar a los damnificados, ante el temor a una crecida del río Loukkos o al desbordamiento del embalse de Oued el Makhazine (ha superado el 158 % de su capacidad), debido a la persistencia de las lluvias en la zona.

Interior marroquí advirtió de que los datos sobre el terreno y las previsiones meteorológicas indican que las inundaciones no remiten y existe riesgo de un agravamiento de la situación hidrológica, por lo que instó a la población a mantener el máximo nivel de alerta y a no regresar por ahora a las zonas afectadas hasta que mejoren las condiciones y se emitan directrices oficiales.

Aunque en algunas áreas del norte el nivel del agua comienza a bajar, carreteras y accesos a localidades como Alcazarquivir siguen cortados, con vías anegadas, según pudo comprobar EFE en un recorrido por la zona.

Las autoridades marroquíes habilitaron decenas de autobuses en la carretera principal y en una calle céntrica de la localidad periférica de El Auamra como medida preventiva para evacuar a los vecinos de la zona y del cercano pueblo de Zuaida, ante el riesgo de nuevas crecidas.

La Gendarmería Real mantiene cortado el acceso a Alcazarquivir y los servicios de seguridad impiden a algunos vecinos que regresen a la ciudad.

La Dirección General de Meteorología de Marruecos activó una nueva alerta naranja de lluvias fuertes el sábado y domingo de hasta 70 milímetros en el norte y noroeste, con rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora. EFE

fzb-ms/mar/acm

(foto) (vídeo)