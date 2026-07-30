Marruecos usa gases lacrimógenos y cañones de agua en la frontera con Ceuta

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Castillejos (Marruecos), 30 jul (EFE).– Las autoridades marroquíes han comenzado a emplear material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua, para dispersar a la multitud congregada en los alrededores de la frontera con Ceuta, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.

Miles de personas siguen llegando durante todo el día a la localidad de Castillejos con la intención de cruzar a la ciudad española, una marea humana de más de cinco kilómetros que ha terminado por desbordar a la policía marroquí. EFE

mar/lss