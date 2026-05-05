Marruecos utiliza «inspectores infiltrados» para evaluar la calidad de 2.500 hoteles

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Rabat, 5 may (EFE).- Marruecos ha decidido utilizar «inspectores infiltrados», es decir, auditores de incógnito que se harán pasar por clientes, para poner a prueba la calidad de 2.500 establecimientos turísticos en todo el país.

La iniciativa del Ministerio marroquí de Turismo imita estrategias similares a las puestas en marcha por cadenas hoteleras o empresas de calificación en países considerados potencias turísticas y, en la práctica, se asemeja a la popular serie televisiva «jefe infiltrado».

Los inspectores no solo confirmarán la calidad de las instalaciones sino que evaluarán también la atención recibida como cliente, la limpieza, la rapidez del servicio e incluso la bienvenida en recepción o la facilidad para hacer una reserva.

Las inspecciones se aplicarán a hoteles de tres o más estrellas que tendrán que cumplir con listas de hasta 387 criterios para conseguir una clasificación que será válida durante siete años inicialmente y se renovará después cada cinco.

Con esta medida, «Marruecos se alinea con los estándares de los grandes destinos internacionales y respalda su ambición de alcanzar los 26 millones de turistas para 2030», señala el Ministerio de Turismo en un comunicado.

«Las ‘Visitas Misteriosas’ son una promesa hecha al turista: la de una experiencia acorde con lo que anunciamos. Así es como Marruecos construirá la reputación turística que merece de cara a 2030 y más allá», según la ministra de Turismo, Fatima Zahra Ammor.

En los últimos años, Marruecos ha reforzado su apuesta por el desarrollo del turismo como uno de los motores de la economía local.

En 2025, los ingresos por turismo alcanzaron la cifra récord de 138.000 millones de dirhams (unos 13.000 millones de euros) tras un crecimiento del 21 % respecto al ejercicio anterior. EFE

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