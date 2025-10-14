Marruecos y la provincia china de Anhui exploran alianzas para la transición energética

1 minuto

Rabat, 14 oct (EFE).- El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, se reunió con altos responsables de la provincia oriental china de Anhui, uno de los principales polos de la industria de automoción china, con el objetivo de explorar vías para reforzar la cooperación bilateral en materia de transición energética.

La reunión tuvo lugar ayer lunes en Rabat en presencia de una delegación de «altos responsables y operadores económicos» de Anhui, encabezada por el secretario del Partido Comunista chino en la provincia, Liang Yanshun, informó este martes Presidencia del Gobierno marroquí en un comunicado.

La misma fuente subrayó que el encuentro se enmarca en las conversaciones iniciadas en septiembre de 2024 en Anhui entre Marruecos y los operadores económicos chinos.

«(El encuentro) consagra el continuo crecimiento de la inversión china en nuestro país en diversos sectores, concretamente en la industria automotriz, lo que consolida a Marruecos como un destino de inversión creíble y atractivo y contribuye a fortalecer la dinámica positiva del sector laboral, una prioridad del Gobierno», señala la nota.

Anhui, con unos 60 millones de habitantes y una superficie similar a la de Alemania, se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los núcleos industriales emergentes de China, especialmente en el ámbito de los vehículos eléctricos, las baterías y las energías renovables. EFE

fzb/rcf