Marruecos y Rusia renuevan su acuerdo de pesca en aguas del Atlántico

2 minutos

Rabat, 17 oct (EFE).- Marruecos y Rusia renovaron este viernes su acuerdo de pesca que permite a los barcos rusos faenar en las costas marroquíes del Atlántico.

Según informó el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado, el acuerdo tendrá una duración de cuatro años y sustituye al anterior, que expiró en diciembre de 2024.

El acuerdo fue firmado en Moscú por el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, y el director de la Agencia Federal de Pesca de Rusia, Ilya Shestakov.

El acuerdo «establece el marco jurídico y las modalidades prácticas que permiten a los buques rusos faenar en las aguas atlánticas del reino, de conformidad con la normativa marroquí en vigor», se indica en la nota.

Según la misma fuente, el acuerdo fija una cuota anual de capturas que los buques rusos no pueden superar, regula las zonas autorizadas para la pesca y regula los períodos de descanso biológico en las zonas afectadas «para la preservación de las poblaciones pesqueras».

Añade que este acuerdo impulsará el empleo de marineros marroquíes a bordo de buques rusos y permitirá el desarrollo de actividades conexas en los puertos marroquíes.

La firma del nuevo acuerdo tuvo lugar en el marco de la octava sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental Marruecos-Rusia celebrada este viernes bajo la presidencia del ministro marroquí de Exteriores y el viceprimer ministro ruso, Dimitri Patrushev.

Según una nota del ministerio marroquí de Exteriores, durante las reuniones ambas partes acordaron reforzar la cooperación en sectores como la agricultura, la energía, la industria, los transportes, la cooperación aduanera, la educación y la cultura. EFE

fzb/fpa