Marsiglia dice que Caicedo «destraba» cualquier problema y celebra victoria de Colombia

2 minutos

Medellín (Colombia), 24 oct (EFE).- El seleccionador colombiano de fútbol femenino, Angelo Marsiglia, dijo este viernes que la delantera Linda Caicedo «destraba» cualquier problema y celebró la victoria 4-1 de Colombia ante Perú en el debut en la Liga de Naciones.

«Conocemos la capacidad de Linda. Es de las mejores jugadoras que tenemos en el mundo en todas las categorías en las que ha estado», expresó Marsiglia en la conferencia de prensa tras el partido, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El entrenador de las cafeteras, que para manejar las cargas reservó a la jugadora del Real Madrid para el segundo tiempo, señaló que la Tricolor «no depende de Linda, pero no podemos desconocer la capacidad que tiene ella y que puede destrabar cualquier problema».

Caicedo fue determinante en la goleada 4-1 que le propinó el seleccionado colombiano a la Bicolor, que tuvo pasajes importantes y sorprendió cuando puso el partido 1-1 al inicio del complemento.

«Fue un gol que no debió suceder. Da un poco de molestia por la forma en la que lo hicieron», sostuvo Marsiglia sobre el contragolpe que terminó en la anotación de la peruana Pierina Núñez.

Para el estratega, «fue más un error desde la parte de atrás y hay que entrar a corregir porque no podemos dar ventajas. Todos los partidos van a ser así. Si no aprovechamos las opciones de gol, se nos puede complicar. Tuvimos muchísimas opciones».

Consideró, además, que Perú «viene creciendo, viene bien», pero en el partido por la primera fecha, según su apreciación, «Colombia fue superior».

«Se dio un 1-1 que no se merecía, pero al final pudimos marcar la diferencia de gol suficiente para irnos con los tres puntos y un marcador abultado», apuntó.

Marsiglia enfatizó en que sus dirigidas no pueden «dar ventajas» en esa aspiración de clasificar al Mundial de Brasil 2027 y tiene en la mira a Ecuador, el rival al que enfrentarán este martes en la segunda fecha de la Liga de Naciones.

«Ecuador ganó y viene de una parte anímica importante. No es fácil ganar en El Alto (ante Bolivia). Pero Colombia va por el rival que sea, no importa si es visitante o local. Hay que tomar las precauciones», afirmó el seleccionador. EFE

