Martín Azúa y Laura Olcina, Premios Nacionales de Diseño e Innovación 2025

Compartir

4 minutos

Madrid, 14 jul (EFE).- El diseñado Martín Azúa y la economista Laura Olcina han sido galardonados con el Premio Nacional de Diseño y el de Innovación 2026, respectivamente, por sus destacadas trayectorias.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades distingue con estos premios a las personas y entidades que han integrado la innovación como eje vertebrador de su actividad.

«Entre todos y todas estamos construyendo un mejor país, contribuyendo con la innovación y el diseño al desarrollo económico, empresarial y social de España”, ha dicho la ministra Diana Morant, encargada de comunicar los premios.

Entre los Premios Nacionales de Diseño, el de Trayectoria ha correspondido al diseñador vasco afincado en Barcelona Martín Azúa, por una carrera de más de treinta años que abarca el diseño de producto, de espacios, el comisariado de exposiciones, la investigación y la docencia.

Una carrera dedicada a explorar «las dimensiones más humanistas y simbólicas del diseño» y de la que el jurado reconoce especialmente la coherencia de su trabajo personal, cuyo proyecto más emblemático, la Casa Básica, forma parte de la colección del MoMA de Nueva York.

En la modalidad Diseño y Empresa se ha reconocido a La Fábrica Gestión Más Cultura, por haber demostrado durante treinta años que el diseño puede ser «el elemento estructural que genera, articula y transforma los proyectos culturales más relevantes de España».

El jurado valora su «excepcional capacidad» para crear, poniendo el diseño como un eje clave, formatos culturales propios con identidad como PHotoESPAÑA y su papel decisivo en la creación de centros culturales relevantes como La Casa Encendida, Matadero Madrid o La Térmica.

Inés Llasera logra la distinción para jóvenes profesionales, como exponente de una nueva generación que apuesta por una práctica «profundamente arraigada en la experimentación material, la artesanía contemporánea y el diálogo entre naturaleza, identidad y objeto».

Innovación

El Premio Nacional de Innovación en la modalidad Trayectoria Innovadora se ha otorgado a Laura Olcina, economista por la Universidad Politécnica de Valencia y directora del Instituto Tecnológico de Informática (ITI), que es «una figura imprescindible para el sistema español de I+I».

Olcina es capaz de anticipar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la economía y los espacios de datos, y convertirlas en soluciones aplicables, al tiempo que promueve una innovación responsable, ética y comprometida con la autonomía estratégica del país.

La farmacéutica Almirall es el premio Gran Empresa Innovadora. Fundada en 1944 en Barcelona, se ha consolidado como «referente global en dermatología médica» y ha tenido la capacidad para «transformar el conocimiento científico en innovación diferencial»

El galardón de innovación para pymes es para Acorde Technologies (una spin-off de la Universidad de Cantabria) por «aunar excelencia tecnológica, vocación internacional y compromiso con el talento local». La empresa se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de subsistemas de radiofrecuencia de altas prestaciones para los sectores aeroespacial, de defensa, e industria de la ciencia.

Guillermo Gauna-Vivas logra el premio joven talento innovador, por demostrar que esta es «ante todo, una forma de ayudar a las personas y por convertir esa convicción en un proyecto empresarial». Fundador de Ayúdame3D, ha permitido crear tres laboratorios autosostenibles en Kenia, Tanzania y Sudáfrica, donde jóvenes locales fabrican prótesis para su comunidad.

Judiht Saladrigas ha logrado una mención especial en la modalidad de Trayectoria Innovadora como «referente de una forma profundamente innovadora de ejercer el derecho, construida durante más de 20 años al servicio de la economía del conocimiento y del ecosistema español de I+I.

El carácter de estas distinciones es honorífico, salvo la modalidad de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, dotada con 50.000 euros; la de Joven Talento Innovador, con 30.000 euros; la de Trayectoria en Diseño, con 50.000 euros; y la de Jóvenes Profesionales del Diseño, con 30.000 euros. EFE

cr/ajs