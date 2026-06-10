Martín y Malagón dan la bienvenida al uruguayo Guillermo Almada, nuevo DT del América

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México, 10 jun (EFE).- Henry Martín, capitán del América mexicano, y el guardameta Ángel Malagón fueron los encargados este miércoles de dar la bienvenida al uruguayo Guillermo Almada como nuevo entrenador del equipo.

«Bienvenido al Club América. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos», fue el mensaje en redes sociales con el que el equipo recibió al técnico.

Almada conoció a los integrantes del equipo dentro del gimnasio de las Águilas; Martín, líder y goleador del club recibió al estratega junto a Malagón, quien se perdió la Copa del Mundo por una lesión.

«Vengo con una alegría bárbara, es un reto para mí muy importante», dijo Almada a su llegada.

Guillermo Almada viene de sufrir un descenso con el Real Oviedo español.

Llega para sustituir al brasileño André Jardine, quien la semana pasada anunció su separación del club luego de convertirse en el entrenador más exitoso en la historia del América, equipo con el que ganó tres títulos de liga, de manera consecutiva, una Supercopa de la liga y dos campeón de campeones.

Seis campeonatos que ponen la vara muy alta para el nuevo entrenador.

El timonel nacido en Montevideo tiene 56 años, arrancó su carrera en los banquillos en el Tacuarembó y River Plate de su país.

Lejos de su tierra dirigió al Barcelona ecuatoriano entre el 2015 y 2019.

Su primera experiencia en el fútbol mexicano la tuvo con Santos Laguna (2019-2021) y Pachuca (2022-2025), con el que levantó una liga, una Copa de Campeones de la Concacaf, un Derbi de las Américas y una Copa Challenger de la FIFA.

En España dirigió al Real Valladolid y al Real Oviedo.

Almada firmó un contrato por los próximos dos años con las Águilas, con el que debutará en el Apertura 2026 en julio próximo. EFE

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