Martínez-Almeida acude a la mayor feria inmobiliaria de Europa para atraer inversiones

3 minutos

París, 10 mar (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inauguró este martes el pabellón de su ciudad en la feria inmobiliaria MIPIN 2026, que se desarrolla en Cannes, al sur de Francia, y que consideró «la mayor de Europa», a la que acudió con el objetivo de «atraer inversiones», según dijo a EFE.

«En Madrid tenemos la necesidad de tener más vivienda y en esta feria tenemos la oportunidad de atraer inversiones. Gracias al desarrollo inmobiliario que ha sufrido la ciudad, es una buena oportunidad para invertir, se ha creado un ecosistema de negocios y se han impulsado desarrollos urbanísticos», dijo el regidor en conversación telefónica desde Cannes.

Poco antes había inaugurado el pabellón conjunto con la Comunidad de Madrid que reúne a representantes institucionales, empresas del sector inmobiliario y juntas de compensación implicadas en los grandes desarrollos urbanísticos de la capital, con el objetivo de reforzar la proyección internacional de Madrid y seguir atrayendo inversión.

En su discurso aseguró, según un comunicado, que «no hay otra ciudad en Europa que tenga la capacidad de generar suelo y vivienda asequible como la que tiene la ciudad de Madrid».

En declaraciones a EFE destacó además la «estabilidad institucional y el marco jurídico» de la capital española, que consideró «un referente en la colaboración público-privada» para la construcción de vivienda.

«Madrid es el motor económico en términos de PIB y tenemos capacidad para atraer grandes inversiones que hasta ahora no teníamos», dijo el alcalde, que destacó el paso adelante que ha dado su ciudad tanto en los diferentes ránkings internacionales como en la atracción de turistas.

En su viaje a la ciudad de la Costa Azul, Almeida mantuvo encuentros con homólogos de otras localidades, como Estocolmo, Génova o Riga, y celebró también una reunión con el ministro irlandés de Vivienda, James Browne.

El mismo le expuso su política de agilización de trámites para las licencias de construcción y le expuso que abandonaron las medidas de control de precios porque «no funcionan».

«No conozco un lugar en el mundo donde hayan funcionado, al final se traduce en una retirada masiva de vivienda del mercado de arrendamiento», dijo el alcalde, muy crítico con la actual ley de vivienda del Gobierno central.

Frente a ello, señaló, Madrid apuesta por «aumentar la oferta de vivienda» para afrontar el incremento de población sufrido en los últimos años, que cifró en 200.000 personas, una política que se basa en los grandes desarrollos urbanísticos, pero también en la dedicación al uso residencial de inmuebles que tenían usos terciarios.

En paralelo, señaló que es necesario incrementar la seguridad jurídica del propietario para evitar que, por miedo a quedar inmune ante los arrendadores, retiren las viviendas del mercado.

El alcalde también expresó que las restricciones a la vivienda turística, unas 15.000 en su ciudad, que cuenta con un parque total de 1,7 millones, no pueden ser la única solución a la carestía, pero recordó que han impuesto limitaciones a las que existen en comunidades de vecinos pero permiten los edificios dedicados exclusivamente a ese fin para evitar que el turismo se vea afectado.

Almeida participará esta tarde en una reunión de líderes políticos locales que se desarrolla en el marco de la feria.

«Es importante que compartamos experiencias porque afrontamos problemas comunes», dijo Almeida. EFE

lmpg/cat/alf