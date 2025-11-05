Martínez-Almeida presenta en Buenos Aires la oferta turística de Madrid

Buenos Aires, 5 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destacó este miércoles la oferta turística de su ciudad e invitó al público argentino a visitarla, durante su intervención en un encuentro sobre turismo en Buenos Aires.

«Madrid es una ciudad que ejerce de pasarela, de puente, entre la región y Europa, es la puerta de entrada a toda Europa y nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de que sea así y queremos profundizarlo», expresó el alcalde.

Consideró, además, que la capital española está viviendo una «revolución cultural», al resaltar su oferta gastronómica, recreativa, deportiva y comercial.

El evento contó además con la participación, entre otros, del director corporativo de la aerolínea Iberia, Juan Cierco, y el presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

El encuentro de hoy forma parte del plan de promoción internacional para «reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino turístico de referencia en Europa para el mercado argentino», explicó el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Además, destacó el incremento de casi un 30 % en la cifra de turistas argentinos que visitaron la ciudad en 2025, fruto de la revalorización del peso, y subrayó la importancia de que esta tendencia se mantenga durante la temporada de verano en el hemisferio sur, entre enero y marzo.

Durante su alocución, Martínez Almeida anticipó el desembarco en 2026 de la semana ‘Madrid en Buenos Aires’, que incluirá «todo tipo de actividades, desde el punto de vista cultural, gastronómico y de intercambio de conocimientos».

Su participación en el encuentro de este miércoles marcó el comienzo de la tercera jornada de visita oficial del alcalde en Buenos Aires.

Tras participar de un encuentro empresarial, anunciar una serie de iniciativas conjuntas y asistir a la presentación de distintos proyectos junto al jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, el regidor madrileño continuará su agenda con dos eventos de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

El acto central de su viaje tendrá lugar el jueves, con su participación en la XXI Asamblea General de la UCCI, que se celebrará bajo el lema ‘Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa’. EFE

