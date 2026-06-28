Martínez dice que Portugal quiere ganar el Mundial por Diogo Jota

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Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, se mostró este sábado visiblemente conmovido en la rueda de prensa tras el 0-0 ante Colombia, cuando recordó al jugador Diogo Jota, a raíz del primer aniversario de su fallecimiento, que será el próximo 3 de julio.

El equipo de Las Quinas jugará el 2 de julio en Toronto contra Croacia los dieciseisavos de final.

«No diría que es el aniversario de su muerte, creo que será un momento de celebración de todo lo que empezó con este equipo y empezó con él. Ganamos la Liga de Naciones con él y será el mejor estímulo. Queremos ganar la Copa por él», declaró un emotivo Martínez.

«Todos los días son difíciles, siempre hay momentos en los que Diogo regresa a nuestra memoria», agregó el estratega español. EFE

ab/car