“En Barcelona yo vivía en una prisión interior” 13 de abril de 2018 - 12:07 Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se encuentra en Ginebra desde fines de marzo, según confirma una entrevista publicada este viernes por el diario suizo ‘Le Temps’. “Suiza representa un ejemplo en términos de respeto a los derechos fundamentales y a la separación de poderes. Es una verdadera democracia en la que la gente tiene el derecho a votar y expresarse libremente, lo que precisamente falta en España”, dijo al diario ginebrino ‘Le Temps’. El pasado 23 de marzo, la independentista catalana debía comparecer ante el Tribunal Supremo de España (TS), pero no se presentó, y anunció por carta su decisión de exiliarse sin precisar a dónde. En la entrevista publicada por el diario ginebrino este viernes, Rovira explicó que se trasladó a Suiza para “protegerse de la persecución política de la que es objeto en España”. El encuentro con el periodista de ‘Le Temps’ tuvo lugar en el despacho de Jean-Marc Carnicé, el abogado defensor de la política y en él enfatizó que no podía exponerse a un encarcelamiento de 20 a 30 años por delitos que negó haber cometido. “Si estuviera todavía en España, estaría tras las rejas en este momento”, indicó la otrora diputada, al recordar que sus compañeros que, como ella, fueron convocados en la misma fecha por el Tribunal Supremo en Madrid, se encuentran en prisión. Subrayó que resulta más “útil” estando libre, además de las presiones de que ha sido objeto en España la han afectado a ella, así como a su hija de siete años. En Barcelona, dijo, “yo vivía en una prisión interior”. Marta Rovira negó haber presentado una solicitud de asilo, pero dijo que desde su arribo a Suiza se puso a disposición de las autoridades locales. Descartó asimismo la posibilidad de renunciar a su puesto de secretaria general de la ERC. “Sabiendo que el presidente y diversos miembros del partido están en prisión, habría un vacío si yo dimitiera ahora”. Rovira es la segunda independentista que busca refugio en Suiza. Desde el pasado mes de febrero, la exdiputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) Anna Gabriel se encuentra en Ginebra. Tampoco acudió a declarar ante el TS en Madrid arguyendo que no tendría un proceso equitativo. Las autoridades españolas lanzaron acciones penales contra los independentistas que participaron en la organización del referéndum del 1º de octubre pasado. La dirigencia catalana convocó a las urnas a la ciudadanía para determinar si estaban en favor o en contra de la separación catalana de España. Sin embargo, esa consulta, no prevista en la Constitución del país, fue desautorizada por el Tribunal Constitucional. La votación se llevó a cabo en medio de severas tensiones y de imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo. El accidentado escrutinio, en el que no participó sino una parte de la población, obtuvo una mayoría en favor de la separación y culminó con la declaración de independencia el 10 de octubre. Desde entonces se inició una diáspora de las autoridades catalanas, a comenzar por el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actualmente en Alemania, de donde podría ser extraditado a España para purgar una condena de 30 años por rebelión y malversación de fondos públicos.