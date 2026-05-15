Martelli aborda en Cannes la desaparición, un tema silenciado en Chile, con ‘El deshielo’

4 minutos

Nerea González

Cannes (Francia), 15 may (EFE).- La chilena Manuela Martelli se ha convertido este 2026 en la primera cineasta de su país en competir con una ficción en la sección Una cierta mirada de Cannes, gracias a ‘El deshielo’, una obra sobre la desaparición de una turista con la que la realizadora trata alegóricamente una de las «grandes heridas» de su país.

«Me parece que es un tema que no hemos sabido realmente abordar como debiéramos como sociedad y como país», afirmó la también actriz en referencia a las desapariciones de la dictadura militar de Augusto Pinochet, en una entrevista con EFE en Cannes, tras haber estrenado allí el que es su segundo largometraje detrás de la cámara.

En ‘El deshielo’, Martelli sitúa el relato en un hotel perdido en la montaña a comienzos de los años noventa, mientras un Chile recién llegado a la democracia busca mostrar al mundo sus capacidades llevando un iceberg de la Antártida hasta la Expo de Sevilla de 1992.

En ese establecimiento turístico y con sus padres de viaje a España, la hija -aún niña- de los dueños del hotel, Inés, interpretada por Maya O’Rourke, se hace amiga de Hanna, una deportista alemana adolescente (Maia Rae Domagala) que desaparece en la nieve.

Con un guión alimentado por los recuerdos de infancia de la propia Martelli (Santiago, 1983) sobre la «hazaña» del iceberg -«era como una especie de novela que veíamos por capítulos en la televisión», rememoró-, la acción se sitúa en la transición chilena, un periodo «en el que se hicieron muchas concesiones para recuperar la democracia», manteniendo «un cierto pacto de silencio», según Martelli.

«Hoy en día nosotros tenemos un presidente de extrema derecha, José Antonio Kast, que acaba de boicotear un plan impulsado por el presidente anterior, (Gabriel) Boric para justamente buscar a los desaparecidos que hoy, después de más de 50 años del golpe militar, todavía no se sabe dónde están», lamentó la realizadora.

«Creo que la película intenta abordar esa gran herida que tenemos, pero de una manera que pueda generar empatía, que podamos conectar como sociedad con qué significa (una desaparición)», detalló Martelli, que ya había estado en Cannes como actriz y con su debut en la dirección, ‘1976’, estrenada en la sección paralela de la Quincena de Cineastas de 2022.

La memoria, algo frágil

Para ella, la llegada de la extrema derecha al poder en Chile es una «demostración clara» de que es necesario hacer memoria -así lo hizo también en su primera película ella misma- y de que esta es algo «muy frágil» y no es «lineal».

El miedo a que un hecho trágico rompa una burbuja en la que todo funciona -en la película, el negocio del hotel- se apropia en ‘El deshielo’ del micromundo en el que vive Inés, quien desde su posición de niña no puede comprender completamente el comportamiento de los adultos.

Se perciben así una extrañeza y unos silencios que ilustran que lo que ocurría en el país a nivel macro, en opinión de Martelli, se trasladaba también a los espacios domésticos y familiares, a la intimidad.

Los personajes chilenos entran en choque cultural con los alemanes, mientras se busca a la desesperada a la joven desaparecida, un suceso que además de ser una tragedia en sí puede poner en riesgo el éxito del hotel.

«Esta vuelta a la democracia en Chile tiene mucho que ver también con la puesta en práctica de un nuevo sistema económico súper neoliberal, impuesto por Estados Unidos», recordó la cineasta, quien igualmente vio interesante jugar con una contraparte alemana porque el país europeo venía de transformarse con la caída del Muro.

La base de este proyecto en el que las mujeres llevan las riendas de la historia -algo que a Martelli le sale de forma intuitiva, dijo, intentando crear personajes femeninos con matices- la imaginó en una clase de dramaturgia años atrás, como un ejercicio, y ahora, desde la gran pantalla, competirá por los premios de Una cierta mirada que se entregarán el 22 de mayo, en vísperas de la clausura del festival. EFE

ngp/cg

(foto) (vídeo)