Martes, 10 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

8 minutos

Bangkok/Madrid, 10 feb (EFE).-

Caracas.- El Parlamento de Venezuela avanza en la consulta del proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras varias ONG cuestionan su coherencia y el país permanece atento a eventuales excarcelaciones, así como a la reciente detención del dirigente Juan Pablo Guanipa.

(foto)(vídeo)

Caracas.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una protesta para exigir que la ley de amnistía, que se espera sea aprobada esta semana en Venezuela, «no sea parcial ni selectiva».

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate la regularización de medio millón de personas migrantes impulsada por el Gobierno español por sus efectos sobre la zona Schengen de libre circulación.

(foto)(vídeo)

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota la creación de una lista de países «seguros» para solicitantes de asilo, así como nuevas normas sobre cuándo un país fuera de la UE puede considerarse de esta forma, una calificación que según organizaciones humanitarias atenta contra el derecho de asilo y puede provocar discriminación.

(foto)(vídeo)

La Habana.- El asedio petrolero de EE.UU. y el plan de emergencia del Gobierno cubano están paralizado progresivamente la isla en una deriva de incierta proyección en el tiempo, desde las carreteras a las oficinas estatales y los servicios públicos hasta los aeropuertos, que enfrentan cambios en su tráfico aéreo por el fin del combustible disponible para la aviación.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- El juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en Panamá que implicó el pago de sobornos para hacerse con obras públicas y cuestionadas donaciones para campañas políticas, se encuentra en su tramo final esta semana con una posible intervención del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, que dará paso luego a un período de deliberación de hasta 30 días para emitir la sentencia.

(foto)(vídeo)

Gaza.- Familias palestinas retornan a la Franja de Gaza a través del paso fronterizon con Egipto de Rafah.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- El primer ministro tailandés, el conservador Anutin Charnvirakul, dijo este martes que confía en poder completar la legislatura de cuatro años tras ganar por sorpresa las elecciones del domingo, según los resultados provisionales, y después de años de inestabilidad política.

(foto)(vídeo)

Hsinchu (Taiwán).- TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados, difunde sus datos de facturación de enero, después de un 2025 en el que logró récord de beneficios y de ingresos por el ‘boom’ de la inteligencia artificial.

(foto)(vídeo)

Santiago de Chile.- Se lanza en Chile el proyecto Latam-GPT, el primer modelo de inteligencia artificial desarrollado colaborativamente entre gobiernos y organismos internacionales de Latinoamérica.

(foto)(vídeo)(audio)

Seúl.- Miembros del grupo Korea Peace Action se manifestaron este martes en Seúl para exigir el fin de la guerra de Corea en la península coreana y un camino hacia la coexistencia pacífica.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood celebra el tradicional almuerzo de los nominados a la 98ª edición de los Premios Óscar, galardones en los que las películas más nominadas son ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’, con la brasileña ‘The Secret Agent’ y la española ‘Sirat’ como contendientes en la categoría internacional.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que se describe como una iniciativa ciudadana de Honduras, presenta el informe «Elecciones 2025: balance crítico y el camino hacia las reformas electorales».

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Lanzamiento en Panamá del Índice de Percepciones de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.

(foto)(vídeo)

Roma.- El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el filántropo africano Tony Elumelu, informan en conferencia de prensa online sobre africapitalismo, emprendimiento juvenil y nuevos modelos de cooperación al desarrollo.

(foto)(vídeo)

Tel Aviv.- Decenas de personas, entre ellas familiares de víctimas de la violencia en las comunidades árabes y activistas de distintos colectivos sociales, se manifiestan este martes en varios puntos de Israel para denunciar lo que consideran una falta de respuesta de la Policía ante el aumento de la criminalidad en estas comunidades.

(foto)(vídeo)

Yanouh (Libano).- Un padre y su hijo de tres años recibirán sepultura este martes en el sur del Líbano tras morir en un bombardeo israelí contra un vehículo en Yanouh, en el que fallecieron al menos tres personas, según las autoridades libanesas.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina publica el índice de precios al consumidor correspondientes a enero de 2026, después de que en diciembre pasado se registrase una inflación interanual del 31,5 %.

(foto)(vídeo)

Roma.- El cineasta italiano Marco Bellocchio presenta en Roma su nueva serie, «Portobello», con la que recorrerá en la plataforma HBO el arresto injusto de un famoso presentador televisivo de los Años Ochenta que sacudió la sociedad del país.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La Sagrada Familia inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y es «muy probable» que el papa León XIV asista al acto, afirma el director general del templo, Xavier Martínez, en una entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

Katmandú.- Miles de jóvenes nepalíes se instruyen este martes en centros de todo el país para servir como policías temporales para las elecciones del próximo 5 de marzo, en un país que intenta recuperar la seguridad tras las masivas protestas de la «Generación Z» que en septiembre causaron más de 70 muertos.

(foto)(vídeo)

París.- El presidente de la Rioja, Gonzalo Capellán, asiste a la feria Wine París para acompañar a las empresas riojanas que participan en el expositor de España.

(foto)(vídeo)

Londres.- La casa museo Charles Dickens explora las mujeres que inspiraron la obra del escritor británico, dentro y fuera de sus escritos, en una exhibición ‘Extra/Ordinary Women’ hasta el próximo 6 de septiembre.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El cantante colombiano Carlos Vives da una rueda de prensa en la que hará anuncios sobre sus proyectos para 2026, año en el que estrenará un nuevo álbum.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Preparativos de cara a la edición 76 del Festival de Cine Berlinale.

(foto)(vídeo)

Mainz (Alemania).- La Asociación de Carnaval de Mainz presenta sus carrozas satíricas para este año.

(foto)(vídeo)

Colonia (Alemania).- La Asociación de Carnaval de Colonia presenta sus carrozas para el tradicional desfile del Rose Monday.

(foto)(vídeo)

Dusseldorf (Alemania).- Protesta de funcionarios del sector público de la región de North Rhine-Westphalia.

(foto)(vídeo)

Londres.- Pase de prensa de la exposción «Inside Aardman: Wallace and Gromit and Friends», que muestra los personajes y técnicas de animación de Aardman.

(foto)(vídeo)

Praga.- Grupos del movimiento scout en praga continúan produciendo velas para enviar a Ucrania.

(foto)(vídeo)

