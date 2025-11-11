Martes, 11 de noviembre de 2025 (08.00 GMT)

Washington – El proyecto de ley para reabrir la administración federal tras el cierre más largo de la historia de Estados Unidos será debatido en la Cámara de Representantes a partir del miércoles, tras su aprobación en el Senado con el apoyo de ocho senadores demócratas que rompieron con su partido.

Chengdú (China) – El rey de España, Felipe VI, destacó ante unos 400 empresarios en Chengdú (China) la necesidad de que se resuelvan las dificultades que aún encuentran algunas de las empresas españolas en el ejercicio de su actividad en China, en el marco de la visita de Estado de los Reyes al país asiático.

Bagdad.- Irak celebra hoy las elecciones parlamentarias, las sextas desde la invasión estadounidense de Irak en 2003, en medio de llamamientos para el boicot.

Toronto (Canadá) – Los ministros de Exteriores del G7 y la Unión Europea (UE) se reúnen en Canadá los días 11 y 12 de noviembre para tratar «desafíos globales» y fortalecer la colaboración internacional.

Santiago de Chile.- El candidato presidencial de la ultraderecha y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, cierra su campaña para las elecciones del 16 de noviembre con un megaevento en el recinto de espectáculos Movistar Arena, en Santiago.

Santiago de Chile.- La candidata presidencial de la izquierda y la centro-izquierda, la exministra Jeannette Jara, cierra su campaña para las elecciones del 16 de noviembre en Maipú, en la periferia capitalina y uno de los actuales bastiones del progresismo.

Belém (Brasil).- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

Kfar Saba (Israel) .- Israel entierra este martes al soldado Hagar Goldin, muerto durante la ofensiva israelí contra Gaza de 2014 y devuelto a territorio israelí en el actual alto el fuego.

San José.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, cumple 80 años delegando paulatinamente el pòder a su esposa y ahora copresidenta, Rosario Murillo, de 74 años, y a sus hijos, principalmente a Laureano Ortega Murillo, encargado de las relaciones con China y Rusia y considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición.

Viena.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) conmemorará el Día Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el 25 aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con un acto al que acuden y en el que interviene el presidente de Italia, Sergio Mattarella.

Nueva Delhi – Las autoridades de la India investigan la explosión de un vehículo en el centro de Nueva Delhi que mató al menos ocho personas e hirió a otras quince sin que el Gobierno haya descartado ninguna hipótesis, incluida la de un posible ataque terrorista.

Armero (Colombia).- La noche del 13 de noviembre de 1985 la fuerza de la naturaleza cambió para siempre la vida de Armero, un pueblo próspero del centro de Colombia que fue borrado de la faz de la tierra por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y hoy es un enorme camposanto vacío y descuidado. Por Ovidio Castro Medina

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente de la ANP, Mahmud Abás, para tratar de avanzar en su implementación, en particular en aspectos como la seguridad, la gobernanza y la reconstrucción de ese territorio.

Santo Domingo.- El grupo musical dominicano Ilegales ofrece una rueda de prensa con motivo a la celebración de sus 30 años de trayectoria musical.

Lisboa.- La Web Summit de Lisboa celebra su décima edición como uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, con una mayor presencia de empresas y emprendedores de China.

Lisboa.- La alcaldesa de Valencia María José Catalá, que se encuentra en Lisboa para atender la Web Summit, hace declaraciones a los medios.

Montego Bay (Jamaica).- A un mes del inicio de la temporada alta de turismo en Jamaica, el operador de una pala mecánica llena numerosos camiones con los escombros de uno de los muchos hoteles dañados por el huracán Melissa en Montego Bay, una de las zonas turísticas de la isla, cuya economía depende de este sector. Por Orlando Barría

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta su reporte de seguridad con las cifras preeliminares del mes de octubre, tras una disminución del 32 % en el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum, pero apenas unos días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que ha generado indignación en el país.

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, toma este martes juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior de su Gobierno.

La Paz.- Los Obispos de Bolivia terminan su asamblea anual y brindan un conferencia de prensa este martes después de tres días de sesiones en las que abordaron los temas, «los jóvenes en la iglesia, identidad y pertenencia».

Berlín.- Las Fuerzas Armadas de Alemania, creadas en medio de la guerra fría, celebrarán este miércoles sus 70 años de existencia.

La Habana – El Tribunal Supremo Popular de Cuba inicia este martes el juicio por once cargos de corrupción y espionaje contra el ex ministro y ex vice primer ministro Alejandro Gil, el mayor alto cargo en caer en desgracia en la isla en al menos 15 años.

Guayaquil (Ecuador).- La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) informa sobre carga movilizada, inversiones e infraestructura y manejo de medidas de seguridad frente al narcotráfico.

Atenas.- Agricultores y ganaderos de toda Grecia se manifiestan hoy frente al Parlamento en Atenas para exigir del Gobierno conservador ayudas y subvenciones prometidas, cuyo desembolso se ha atrasado.

Bogotá – El abrazo que Marta Lucía López guarda para su hijo lleva cuarenta años esperando. Esta colombiana de 67 años no sabe si Sergio sigue con vida pero mantiene la esperanza de que, en algún lugar del mundo, el niño que perdió en la tragedia de Armero sea hoy un hombre con una vida feliz. Por Carla Samon Ros

Ciudad de Panamá.- Acto de firma del contrato de crédito entre el Grupo Naturgy en Panamá, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), en un evento en el que se espera que participe la presidenta del BEI, Nadia Calviño.

Miami.- Entrevista con el mexicoestadounidense José Carlos Díaz, el nuevo director de curación del Pérez Art Museum Miami (PAMM), con lo que es ahora el principal curador de arte de Miami, una ciudad que él ve cada vez más relevante para la escena artística, en particular latinoamericana.

Buenos Aires.- El actor estadounidense Johnny Depp participa de la presentación en Buenos Aires de su nueva película, ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’.

Praia – El valor económico del portugués y el español, lenguas que tienen casi 850 millones hablantes en el mundo, y los retos que nuevas herramientas como la IA plantean a nivel idiomático son algunos de los asuntos que se abordarán en la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, que arranca este martes en Cabo Verde.

