Martes, 15 de octubre

15 minutos

ORIENTE MEDIO

Beirut/Jerusalén – El Ejército israelí continúa los bombardeos en Gaza mientras mantiene los enfrentamientos con Hizbulá en el sur del Líbano, con la exigencia de la comunidad internacional de que respeten a los cascos azules de la misión de la ONU (Finul).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una entrevista con el responsable de la Unidad de Información del Ministerio de Sanidad gazatí encargado del recuento e identificación de los muertos en Gaza, y otra crónica sobre la única línea aérea que sigue operando en Líbano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Irán mantiene su ofensiva diplomática regional en busca de un alto el fuego por parte de Israel.

(Texto) (Vídeo)

– El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pronuncia un discurso en la apertura de una conferencia organizada por el grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo en Bruselas sobre la paz en Oriente Próximo y la solución de dos Estados.

(Texto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Rusia renueva su campaña contra puertos de la región de Odesa con una serie de ataques letales con misiles balísticos que provocan daños en varios barcos comerciales de bandera extranjera.

(Texto)

Washington – La premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk habla en el centro de pensamiento Atlantic Council sobre la ofensiva rusa y las amenazas contra la democracia en Ucrania.

(Texto)

VENEZUELA D.HUMANOS

Ginebra – La Misión Internacional de la ONU para Venezuela presenta un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país suramericano cometidas en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el pasado julio.

(Texto)

(13.00 horas)

EEUU ELECCIONES

Washington – La candidata demócrata a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, interviene en un mitin en Detroit, en el estado clave de Míchigan, mientras que su rival, el expresidente, Donald Trump, graba un con Fox News un en encuentro con mujeres votantes, un grupo que mayoritariamente lo rechaza.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO EEUU

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interviene en un foro de diálogo con empresarios mexicanos y estadounidenses, para garantizarles que sus inversiones están seguras pese a la reforma judicial y abordar la revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

POLONIA MIGRACIÓN

Varsovia – El primer ministro polaco, Donald Tusk, presenta en una reunión del Consejo de Ministros su nueva estrategia migratoria, cuyo elemento central es la suspensión temporal del derecho de asilo, en un movimiento que ya ha suscitado tensiones con Bruselas y con los socios de izquierda de la coalición porque consideran que atentan contra los derechos humanos y la Constitución.

(Texto) (Foto)

(La reunión comienza a las 12.30)

TURQUÍA PARLAMENTO

Ginebra – El presidente del Parlamento de Turquía, Numan Kurtulmus, aborda en entrevista con EFE la incorporación de su país al grupo de los BRICS, su disposición a normalizar las relaciones con Siria y su perspectiva de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – Este martes comienza en Japón la campaña para las elecciones generales anticipadas del próximo día 27, y en las que el partido conservador se juega mantener el poder tras una serie de sonados escándalos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL JUSTICIA

Lisboa – El juicio por el colapso hace una década del Banco Espírito Santo comienza en Portugal en uno de los mayores procesos de la historia de la justicia lusa, con cientos de denunciantes y el que fuera presidente de la entidad Ricardo Salgado como acusado principal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(El juicio empieza a las 10.30 horas)

EUROPA MOTOR

París – Los principales ejecutivos de Renault, Stellantis y BMW intervienen en un foro con motivo del Salón del Automóvil de París, en un momento de incertidumbre en el sector del motor en Europa debido a las dudas sobre la aceptación de los vehículos eléctricos y la creciente penetración de los coches chinos.

(Texto)

PREMIO PLANETA

Barcelona – El jurado del Premio Planeta de Novela, el de mayor dotación de las letras hispanas, al que se han incorporado este año la escritora Luz Gabás y la académica Eva Giner, da a conocer al ganador y al finalista de la 73 edición del galardón, en el transcurso de la tradicional velada literaria en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, este año presidida por los Reyes de España.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(El fallo se anuncia a las 21:00 horas)

FERIA FRÁNCORT

Fráncfort – Los máximos responsables de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, junto a la autora británico-turca Elif Shafak, explican los pormenores de la 76ª edición, que se inaugura este martes y en la que Italia es el país invitado de honor.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Louvre presenta dos nuevas exposiciones temporales: una dedicada a la representación de la locura en el arte desde la Edad Media hasta el Romanticismo, y la muestra ‘Revoir Watteau’, con motivo de la restauración del ‘Pierrot’, también conocido como ‘Gilles’, de Antoine Watteau (1684-1721).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Victoria’s Secret celebra su famoso desfile de lencería después de un parón de cinco años por la pandemia de covid-19 y varias polémicas, en un esperado regreso en que participarán ‘ángeles’ como Tyra Banks y Gigi Hadid y cantantes como Cher, Lisa y la tailandesa Tyla.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

EUROPA

08:00h.- Bruselas.- UE MOTOR.- La presidenta de Navarra, María Chivite, y otros representantes de regiones europeas de la Alianza por la Industria de automoción (ARA) se reúnen con los nuevos eurodiputados en el Parlamento Europeo para discutir sobre la transición justa en el sector. (Texto) (Foto)

08:30h.- Bruselas.- UE CLIMA.- El ingeniero y divulgador francés Jean-Marc Jancovici, coautor del exitoso cómic «El mundo sin fin», participa en un coloquio sobre cambio climático organizado por la Asociación Internacional de Prensa de Bruselas con apoyo de Naciones Unidas.

09:15h.- París.- SALÓN AUTOMÓVIL.- Los consejeros delegados de Renault, Stellantis, BMW, Valeo, TotalEnergies y Orange, así como el responsable de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor (OICA) participan en una ‘cumbre’ con ocasión del Salón del Automóvil de París. Dôme de Paris/Palais des Sports, 34, blvd. Victor 75015

09:40h.- París.- OCDE PRODUCTIVIDAD.- La OCDE organiza el Foro Mundial sobre la Productividad con el Gobierno francés.

10:00h.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. (Texto)

10:00h.- Luxemburgo.- UE ENERGÍA.- Reunión del Consejo de ministros de Energía de la UE. (Texto)

10:00h.- Luxemburgo.- UE ASUNTOS GENERALES.- Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE. (Texto)

10:30h.- Bruselas.- UE TRANSICIÓN JUSTA.- La comisaria europea de Cohesión, Elisa Ferreira, participa en la ponencia inaugural de la conferencia de tres días de la Plataforma por una Transición Justa, donde también participan la directora general de Energía y Minas de Asturias, María Díaz Aguado (martes, 15.30), o la directora de Energía de la Comisión Europea, Paula Pinho (miércoles 16h15)

10:30h.- Lisboa.- PORTUGAL JUSTICIA.- El juicio por el colapso, hace una década, del Banco Espírito Santo comienza en Portugal en uno de los mayores procesos de la historia de la justicia lusa, con cientos de denunciantes y el que fuera presidente de la entidad Ricardo Salgado como acusado principal. (Texto) (Foto) (Vídeo).

11:00h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO ARTE.- El Apolo del Belvedere, copia romana de la obra maestra griega del siglo IV a.C. y una de las esculturas más célebres de los Museos Vaticanos, vuelve a exhibirse al público tras casi cinco años de una compleja restauración. (Texto) (Foto)

11:00h.- Fráncfort.- FERIA FRÁNCORT.- Rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Fráncfort. Participan el director de la Feria, Juergen Boos; el presidente de la Asociación Alemana de Editores y Libreros, Karin Schmidt-Friderichs; y la autora Elif Shafak Frankfurt Pavilion on the Agora (Texto) (Vídeo)

11:30h.- Roma.- ITALIA ESPAÑA.- La fotógrafa española Mar Sáez presenta en la embajada de España en Italia su colección ‘terza vita’, que se expondrá en Châtillon (norte) del 26 de octubre al 8 de diciembre. (Texto) (Foto)

12:00h.- Bruselas.- UE PARTIDOS.- Presentación de la Alianza de Izquierdas Europeas por los Pueblos y el Planeta, en la que está Podemos. (Texto)

12:00h.- París.- FRANCIA LITUANIA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne en el Elíseo con el jefe del Estado de Lituania, Gitanas Nauseda. (Foto)

12:30h.- Berlín.- CUMBRE SALUD.- La Cumbre Mundial de la Salud (WHS), que se celebra en Berlín, organiza un panel sobre «un contrato global social para la salud y el bienestar».

12:30h.- Varsovia.- POLONIA MIGRACIÓN.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, presenta en una reunión del Consejo de Ministros su nueva estrategia migratoria, y cuyo elemento central es la suspensión temporal del derecho de asilo. (Texto) (Foto).

13.00.- Ginebra – La Misión Internacional de la ONU para Venezuela presenta un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país suramericano cometidas en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el pasado julio. (Texto)

15.15.- París.- La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, informa de las últimas novedades sobre la transformación de las inmediaciones de la catedral de Notre Dame de la capital gala en un espacio verde, cuando falta un para que finalicen los trabajos previstos. (Texto)(Foto)(Vídeo).

El Cairo.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llega a El Cairo para una visita oficial que se desarrollará el miércoles y jueves. (Texto).

Copenhague – La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publica su informe sobre el estado de las aguas en la UE en el período 2015-2021, en el que advierte que debido a la sobreexplotación y al cambio climático numerosas zonas de Europa sufren cada vez mayor escasez de agua. (Embargado 00.01). (Texto).

Ankara.- TURQUÍA JORDANIA.- El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, viaja a Turquía para reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, y conversar de asuntos bilaterales y regionales.

Copenhague.- UE AGUA.- La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publica un informe sobre el estado de las aguas en el continente en el período 2015-2021 (Texto)

Moscú.- KAZAJISTÁN ARMENIA.- El presidente armenio, Vahan Jachaturián, visita Kazajistán.

Luxemburgo.- UE ALBANIA.- Segunda Conferencia de Adhesión con Albania.

Viena.- UNO CRIMEN.- 12ª sesión de la Conferencia de las partes de la Convención de Palermo (Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional).

París.- FRANCIA ARTE.- La Fundación Louis Vuitton celebra su décimo aniversario con la exposición «Pop Forever, Tom Wesselmann &…», dedicada al arte pop. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ARTE.- El Louvre presenta dos nuevas exposiciones temporales, una dedicada a la representación de la locura en el arte desde la Edad Media hasta el Romanticismo y la muestra ‘Revoir Watteau’, con motivo de la restauración del ‘Pierrot’, también conocido como ‘Gilles’, de Antoine Watteau (1684-1721). (Texto) (Foto) (Vídeo).

París.- FRANCIA ARTE.- El museo de las Artes Decorativas de París propone una mirada sobre la representación de la intimidad, desde el retrato de las habitaciones según la pintura o la mirada de fotógrafos como Henri Cartier‑Bresson o Nan Goldin, a las imágenes en las redes sociales.

Madrid.- Sale a la venta en español el miércoles el libro de memorias del actor estadounidense Al Pacino, bajo el título ‘Sonny Boy’. (Texto).

Madrid.- Al Pacino ha protagonizado películas míticas como ‘El padrino’ o ‘Serpico’, ha tenido cuatro hijos, ha superado dos ruinas y ha sobrevivido al covid, a las drogas y a la delincuencia. Así lo cuenta en sus memorias, ‘Sonny Boy’, que salen a la venta en español este miércoles.(Texto)

París.- FRANCIA REVOLUCIÓN.- El Museo de la Historia de París presenta una exposición dedicado al periodo 1793-1794, «Un año revolucionario».

Dijon.- OIV VINO.- La Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV) celebra su 45 Congreso Mundial.

AMÉRICA

16:00h.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- El Tribunal supremo estadounidense examina el caso «Bouarfa vs. Mayorkas», sobre el derecho de un demandante de asilo a obtener una revisión de su caso cuando su solicitud haya sido denegada por criterios no discrecionales.

16:30h.- Washington.- EEUU DINAMARCA.- El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, recibe a su homólogo danés, Troels Lund Poulsen.

20:30h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa de la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh.

21:00h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- La subsecretaria de Defensa estadounidense, Kathleen Hicks, habla sobre las prioridades del Pentágono en el foro «Smart Women Smart Power».

22:30h.- Washington.- UCRANIA GUERRA.- La premio Nobel de la Paz Oleksandra Matviichuk habla en el centro de pensamiento Atlantic Council sobre la ofensiva rusa y las amenazas contra la democracia en Ucrania.

Mendoza (Argentina).- AMÉRICA DEFENSA.- La ciudad argentina de Mendoza (oeste) alberga la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que contará con la presencia de casi todos los ministros de Defensa del continente (Texto)

Santiago.- CHILE CORRUPCIÓN.- El Senado de Chile inicia el juicio político por dos casos de corrupción contra los ya ex jueces de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. (Texto)

Nueva York.- EEUU JUSTICIA.- El juicio contra el agresor de Salman Rushdie, escritor que sufrió un intento de asesinato en agosto de 2022 mientras daba una conferencia en Chautauqua y perdió un ojo en el incidente, comienza en esa misma localidad con la selección del jurado. (Texto)

Nueva York.- RUBÉN BLADES.- El Lincoln Center de Nueva York inaugura una exposición sobre la carrera del cantautor panameño Rubén Blades con objetos personales, desde programas de Broadway hasta sus cartas con el legendario Lou Reed. The New York Public Library for the Performing Arts.

Miami – SEMANA BILLBOARD – La Semana de la Música Latina de Billboard celebra su 35 aniversario en el teatro Jackie Gleason de Miami Beach (Florida, EE.UU.) con la participación de estrellas como Bad Guyal, DANNA, Danny Ocean, Gloria Estefan, María Becerra, Peso Pluma, o Fat Joe, entre muchos otros artistas. (Del 14 al 18 de octubre).

Nueva York – EE.UU. ÓPERA – Estreno en la MET Ópera de «Ainadamar», ópera que cuenta la vida y muerte de Federico García Lorca, escrita por el argentino Osvaldo Golijov. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Los Ángeles.- EEUU SERIES.- El actor ecuatoriano Danilo Carrera buscará justicia tras un grave suceso que cambiará su vida mientras se embrolla en un triángulo amoroso en ‘Sed de Venganza’, la nueva serie que aterriza este martes en Telemundo. (Texto) (Foto) (Vídeo).

O. MEDIO Y ÁFRICA

10:30h.- Rabat.- MARRUECOS INDUSTRIA.- El Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) presentan su informe anual que dedican este año a la industria naval. (Texto).

Teherán.- ORIENTE MEDIO.- Irán celebra actos funerarios en Teherán por la muerte del general de brigada de la Guardia Revolucionaria Abbas Nilforushan en bombardeos israelíes contra los suburbios de Beirut el 27 de septiembre. (Texto) (Foto).

ASIA Y OCEANÍA

Nueva Delhi – La oferta pública de venta de Hyundai India, la mayor registrada en la Bolsa india, comienza este martes con el inicio del periodo de suscripción, que se alargará hasta el 17 de octubre y en el que se pondrán a la venta 142 millones de acciones con el objetivo de recaudar 3.300 millones de dólares. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Rangún.- Birmania termina el proceso de recolección de datos para elaborar un censo poblacional, un paso previo a las elecciones prometidas por los militares golpistas.

EFE

Redacción Internacional