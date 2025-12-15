Martes, 16 de diciembre de 2025

18 minutos

UE VIVIENDA

Bruselas – La Comisión Europea presenta su primer plan para promover la vivienda asequible en la UE, que estará centrado en la retirada de las barreras burocráticas y regulatorias para la inversión pública y privada en la construcción de nuevos inmuebles y para las reformas de casas y pisos.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

UE MERCOSUR

Estrasburgo – El Parlamento Europeo decide si da luz verde a las cláusulas de salvaguardia del acuerdo del Mercosur, diseñadas para proteger a los agricultores comunitarios y para lograr el apoyo de los países críticos a este acuerdo comercial

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Pese a la insuficiencia de recursos, comienzan las operaciones de recuperación de los miles de cuerpos de palestinos enterrados bajo los escombros de una Gaza devastada, mientras Israel aguarda el retorno del cuerpo del último de sus rehenes que permanece en el enclave palestino.

(Texto)

– Catar tiene previsto acoger una conferencia sobre la fuerza de estabilización que será desplegada en la Franja de Gaza en el contexto del acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, informaron fuentes cataríes y medios árabes.

UCRANIA GUERRA

Berlin/Londres – El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, encabezado por los ministros de Defensa de Alemania y el Reino Unido, y del que forman parte más de 50 países que restan ayuda militar y financiera a Kiev, mantiene una nueva reunión virtual para abordar las negociaciones de paz y cuestiones militares y políticas como las garantías de seguridad para el país invadido.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Líderes y altos cargos europeos se reúnen en La Haya para la creación de una Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, un órgano que decidirá sobre las indemnizaciones por los daños causados por la agresión por parte de Rusia y garantizar así la reparación por la guerra. (Texto) (Foto)

CHINA UE

Pekín- China concluye la investigación antidumping sobre las importaciones del sector porcino europeo en represalia por las tasas de la Unión Europea (UE) a los vehículos eléctricos chinos, que podría consolidar los aranceles temporales de hasta un 62,4 % impuestos en septiembre pasado, una medida que afectó especialmente a España como principal exportador de estos productos al gigante asiático.

(Texto)

EEUU TIKTOK

Washington – Se cumple el cuarto plazo concedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a TikTok para que se desligue de su matriz, la china ByteDance, y pueda operar así en territorio estadounidense.

(Texto)

UE AUTOMÓVIL

Bruselas – La Comisión Europea presenta un plan de apoyo al sector del automóvil que incluye medidas como relajar los objetivos de reducción de CO2, y que ha sido criticado por organizaciones medioambientales por rebajar la ambición de la UE en este campo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney – Australia avanza en las investigaciones del atentado contra la comunidad judía del domingo, el más sangriento de su historia, que ha reabierto el debate sobre la tenencia de armas y el auge de extremismos en el país austral.

(Texto)

UE SÁJAROV

Estrasburgo – El Parlamento Europeo celebra la ceremonia de entrega del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que este año otorga a los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, encarcelados en Bielorrusia y Georgia respectivamente.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ÓSCAR

Los Ángeles – La Academia de Hollywood anuncia las shortlists (listas cortas) de los 15 títulos que podrán optar a ser nominadas en 10 categorías, entre ellas, cinta internacional un apartado en el que se han presentado ‘Sirat’ (España), ‘Belén’ (Argentina) o ‘O agente secreto’ (Brasil).

(Texto)

ESPECIALES

La agencia EFE continúa enviando a sus abonados una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice del desempleo británico correspondiente a noviembre. (Texto)

08:00h.- Viena.- EUROVISIÓN 2026.- El ente de radio televisión de Austria ORF informa sobre las últimas novedades relacionadas con la 70 edición del festival de Eurovisión que se celebrará en Viena en mayo de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:45h.- Wiesbaden/Fráncfort.- ALEMANIA REGIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se encuentra de visita oficial en el estado federado de Hesse, donde se reúne con el primer ministro Boris Rhein, y mantiene conversaciones con en Fráncfort altos cargos de Fraport y Deutsche Bank. (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE ASUNTOS GENERALES.- Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE, que se centrará en la preparación de la cumbre europea de los días 18 y 19, (Texto)

09:30h.- Bruselas.- UE BALCANES.- Los líderes de la UE y de los Balcanes occidentales celebran una cumbre que estará centrada en analizar los progresos en el proceso de ampliación del club comunitario, y en el contexto de tensiones e injerencias protagonizadas por Rusia. (Texto)

09:30h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- La ministra alemana para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Reem Alabali Radovan participa en la reunión anual de la Plataforma de Reconstrucción de Ucrania del Gobierno germano.

10:00h.- Barcelona.- BANKSY EXPOSICIÓN.- El Moco Museum presenta la exposición ‘Banksy. Disrupted Power’ , que reúne 25 obras del artista (Texto) (Foto)

10:20h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, participa en la ceremonia de entrega del primer helicóptero naval NH-90 MRFH Sea Tiger (Airbus, Leonardo) a la Marina alemana, que reforzará así su flota para combatir amenazas submarinas y de superficie desde el aire.

11:00h.- Luxemburgo.- UE COMERCIO.- Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de la UE de octubre. (Texto)

11:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora de diciembre.

11:00h.- Madrid.- OLIVER LAXE.- El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, presenta la instalación ‘Oliver Laxe, HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera’, junto con una retrospectiva de la filmografía de Laxe y una carta blanca con tres películas escogidas por el autor. Acceso por la Calle Santa Isabel, 52.

12:00h.- Estrasburgo.- UE SÁJAROV.- El Parlamento Europeo celebra la ceremonia de entrega del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que este año otorga a los periodistas Andrzej Poczobut y Mzia Amaglobeli, encarcelados en Bielorrusia y Georgia respectivamente. (TExto)(Foto)(Vídeo)

12:00h.- Berlin/Londres.- UCRANIA GUERRA.- El Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, encabezado por los ministros de Defensa de Alemania y el Reino Unido, y del que forman parte más de 50 países que restan ayuda militar y financiera a Kiev, mantiene una nueva reunión virtual para abordar las negociaciones de paz y cuestiones militares y políticas como las garantías de seguridad para el país invadido. (Texto) (Foto)

12:30h.- París.- FRANCIA GALIANO.- Veredicto en el juicio de apelación del exabogado de John Galliano, procesado por malversación de fondos del diseñador (Texto)

13:00h.- Estrasburgo.- UE MERCOSUR.- El Parlamento Europeo decide si da luz verde a las cláusulas de salvaguardia del acuerdo del Mercosur, diseñadas para proteger a los agricultores comunitarios y para lograr el apoyo de los países críticos a este acuerdo comercial

14.00.- París.- FRANCIA ARTE – Una exposición monográfica recorre en París la obra de la artista estadounidense Mickalene Thomas, que explora la visibilidad y la representación de las mujeres negras en el arte, la historia y la cultura popular. (Foto)(Vídeo)

15:00h.- París.- FRANCIA SUBASTA.- Un violín creado por uno de los lutieres más importantes de la historia, Bartolomeo Giuseppe Guarneri, conocido como Del Gesù, sale a la venta en París con un precio estimado entre 2 y 2,5 millones de euros. (Texto)

15:00h.- Bucarest.- GOYA SUBASTA.- Sale a subasta la obra de Francisco de Goya «La filiación», que el rey emérito de España, Juan Carlos I, regaló al dictador rumano Nicolae Ceauşescu. El precio de salida es de 8.000 euros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ginebra.- REFUGIADOS PREMIO.- La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entrega el premio Nansen, con el que cada año reconoce el coraje de un activista por los derechos de los refugiados, así como de un líder por cada región del mundo. (Texto)

Londres.- R.UNIDO ATROPELLO.- El Tribunal de Liverpool termina la vista judicial para evaluar la condena que le impondrá a Paul Doyle, el británico que ya se ha declarado culpable del atropello masivo el pasado mayo contra un grupo de seguidores del club inglés, concentrados en las calles de esta ciudad del noroeste de Inglaterra para celebrar la victoria de su equipo en la Premier League. (Texto)

Bruselas.- UE AUTOMÓVIL.- La Comisión Europea presenta un plan de ajuste para aliviar al sector de la automoción con iniciativas como flexibilizar objetivos de reducción de CO2 o crear sistemas para impulsar la demanda de coches eléctricos de empresa. (Texto)

Moscú.- BIELORRUSIA OPOSICIÓN.- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aspira a acoger en Minsk las negociaciones de paz entre rusos y ucranianos para evitar la persecución judicial por los crímenes contra la humanidad cometidos por su régimen, comentó a EFE el número dos de la oposición bielorrusa en el exilio, Pável Latushko. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE CUMBRE.- La COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), la principal organización profesional agraria de España, organiza una protesta en Bruselas contra los recortes en la política agraria europea y coincidiendo con la celebración de una cumbre de líderes de la UE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE VIVIENDA.- La Comisión Europea presenta su primer plan para promover la vivienda asequible en la UE. (Texto)

Bratislava.- ESLOVAQUIA MANIFESTACIÓN.- Bratislava acoge hoy una manifestación contra la abolición de la Oficina para la Protección de los Denunciantes de corrupción en Eslovaquia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- La Asamblea Nacional francesa vota en segunda lectura los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, adoptados en primera lectura por solo trece votos y rechazados por el Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Estrasburgo.- TEDH RUSIA.- Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tras las denuncias contra Rusia presentadas por organizaciones asociadas al exlíder opositor Alexei Navalni. (Texto)

Marsella.- FRANCIA MACRON.- El presidente francés, Emmanuel Macron, continúa hoy en Marsella su gira por Francia para charlar con lectores de la prensa regional sobre los retos de la democracia frente a las redes sociales y los algoritmos. (Texto)

París.- FRANCIA SEGURIDAD.- El presidente francés, Emmanuel Macron, visita Marsella, la segunda ciudad del país, para comprobar los avances del plan de seguridad lanzado ante el avance de la delincuencia y el tráfico de drogas. (Texto)

Ginebra.- MÉXICO REFUGIADOS.- El empresario mexicano Pablo Moreno Cadena, directivo de electrodomésticos MABE, habla con EFE sobre el prestigioso premio que le entregará en esta jornada la ONU por su trabajo en favor de la integración laboral de refugiados centroamericanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Helsinki.- UCRANIA GUERRA.- El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, organiza una cumbre del Flanco Oriental a la que ha invitado a los líderes de Estonia, Letonia, polonia, Bulgaria, Rumanía y Lituania para debatir la preparación en materia de defensa y las amenazas a la seguridad de Europa, especialmente en la frontera oriental de la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto)

Ginebra.- REFUGIADOS CONFERENCIA.- ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. celebra su segundo Foro Global de Refugiados, en el que se plantearán ideas sobre como seguir apoyando a los refugiados en medio de un recorte masivo de la ayuda internacional que se les destinaba. (Texto)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participa en una reunión del Consejo de Líderes Regionales de la Federación Rusa. (Texto)

París.- JODIE FOSTER.- Al echar la vista atrás, la estrella estadounidense Jodie Foster, ganadora de dos oscars, admite que siempre ha tendido al drama. Incluso en su vida diaria, apenas elegía ver comedias. Pero a sus 64 años eso ha cambiado y regresa a los cines españoles dando prueba de ello en ‘Vida privada’ (‘Vie privée’). (Texto) (Vídeo)

Madrid.- ESPAÑA EXILIO.- La exposición «El cuerpo errante», que se inaugura este martes, recupera la memoria de los republicanos españoles en el exilio.

América

12:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en la que definió la nueva tasa de tipos de interés de Brasil. (Texto)

13:00h.- Asunción.- PARAGUAY INFANCIA.- El Instituto Nacional de Estadística de Paraguay (INE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) presentan estadísticas sobre la situación de la primera infancia en el país suramericano. Sede del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay (INE) (Texto) (Foto)

14:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos (BLS) publica los datos de desempleo de noviembre, los primeros que se dan a conocer desde el reciente cierre federal que evitó la difusión de importantes cifras macroeconómicas. (Texto)

15:00h.- Quito.- ECUADOR ARTE.- A pocas cuadras de la Basílica del Voto Nacional, que está encaramada en una empinada cuesta del centro histórico de Quito, el artesano Carlos Tapia seleccionó siete tipos de madera que cortó en piezas, talló, lijó y ensambló con precisión quirúrgica para dar vida una réplica a escala de esa iglesia, considerada el templo neogótico más grande de América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Quito.- LATINOAMÉRICA ENERGÍA.- La Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde) presenta el Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2025, un informe anual con las claves y datos más relevantes del sector en la región. (Texto)

15:15h.- Washington.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal (Fed) estadounidense publica sus últimas cifras sobre la producción industrial.

16:00h.- Quito.- ECUADOR CHEVRON.- La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Chevron se pronuncia sobre la condena de un tribunal arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagar 220 millones de dólares a la petrolera. Sede de la Conaie, en Quito.

Santiago.- LATINOAMÉRICA ECONOMÍA.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, actualiza sus estimaciones de crecimiento para la región para 2025 y 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TIKTOK.- Se cumple el cuarto plazo concedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, a TikTok para que se desligue de su matriz, la china ByteDance, y pueda operar así en territorio estadounidense.

Ciudad de México.- MÉXICO DERECHOS HUMANOS.- El representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, vista México para anunciar proyectos de cooperación en materia de derechos humanos en el país, junto con el embajador Francisco André, jefe de la delegación europea en México. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA FENTANILO.- Familiares de víctimas del fentanilo contaminado que causó más de 100 muertes en Argentina marchan para exigir justicia (Texto)

Buenos Aires.- ABUSOS IGLESIA.- Buenos Aires alberga una cumbre internacional centrada en las denuncias de abusos en el seno del grupo católico Opus Dei (Texto)

Nueva York.- JANE AUSTEN.- La fundación y museo Grolier Club, en Nueva York, se suma a las celebraciones por el 250 aniversario del nacimiento de la escritora británica Jane Austen con una exposición que reúne primeras ediciones manuscritos, reimpresiones e ilustraciones de sus obras. The Grolier Club (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- ÓSCAR.- La Academia de Hollywood anuncia las shortlists (listas cortas) de los 15 títulos que podrán optar a ser nominadas en 10 categorías, entre ellas, cinta internacional un apartado en el que se han presentado ‘Sirat’ (España), ‘Belén’ (Argentina) o ‘O agente secreto’ (Brasil). (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central chileno toma una decisión sobre los tipos de interés, que actualmente están en el 4,75 %. (Texto)

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Pese a la insuficiencia de recursos, comienzan las operaciones de recuperación de los miles de cuerpos de palestinos enterrados bajo los escombros de una Gaza devastada, mientras Israel aguarda el retorno del cuerpo del último de sus rehenes que permanece en el enclave palestino.

Rabat.- MARRUECOS INUNDACIONES.- Los equipos de rescate continúan buscando posibles víctimas mortales y heridos, mientras se retiran escombros y lodo y se despejan las calles bloqueadas tras las últimas inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en Safi, en el suroeste de Marruecos, una ciudad en la que ya se han contabilizado 37 muertos y 14 heridos. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA UE.- Finaliza la investigación antidumping iniciada por China sobre las importaciones del sector porcino europeo.

Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- El asesor de seguridad nacional surcoreano Wi Sung-lac parte a Washington para una potencial reunión con el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, a fin de dar seguimiento a los acuerdos establecidos tras la cumbre de octubre entre los mandatarios de ambos países, celebrada en Corea del Sur.

Seúl.- COREA CONFLICTO.- Seúl y EE.UU. celebrarán una reunión a nivel de viceministros para coordinar políticas bilaterales. La atención se centra en el rumbo de sus políticas sobre Corea del Norte en medio de los intentos de ambas naciones de reactivar el diálogo con Pionyang.

Tokio.- JAPÓN CIENCIA.- El nobel de Química japonés Ryoji Noyori (2001) trata en un encuentro con la prensa la situación de la investigación científica en Japón, después de que dos investigadores nipones fueran galardonados este año con los premios de Medicina y Física.

Oceanía

Sídney – AUSTRALIA ATENTADO – Australia avanza en las investigaciones del atentado contra la comunidad judía del domingo, el más sangriento de su historia, que ha reabierto el debate sobre la tenencia de armas y el auge de extremismos en el país austral.

