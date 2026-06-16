Martes, 16 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 16 jun (EFE).-

Évian (Francia).- Los conflictos de Ucrania y Oriente Medio centran los debates de los líderes del G7 en la segunda jornada de su cumbre en Évian, en presencia del presidente ucraniano, Volodínir Zelenski, en el primero y de los mandatarios egipcio, emiratí y catarí en el segundo.

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Évian (Francia).- Por la tarde se suman a la reunión los mandatarios de Brasil, India, Corea del Sur, Kenia y Egipto para analizar cómo forjar nuevas alianzas y reconstruir la solidaridad internacional. La jornada termina con una cena de gala con todos los participantes.

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Évian (Francia).- Zelenski tendrá un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a Évian y, por la tarde, se reunirá de forma bilateral con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el británico, Keir Starmer.

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Jerusalén.- Continúa la indignación entre la sociedad y la clase política israelí por la inminente firma del acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán.

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Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota este martes el texto final del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, tras semanas de negociaciones en las que los eurodiputados insistieron en incluir salvaguardias para proteger a la UE ante los vaivenes de la Casa Blanca.

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Washington.- El recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, encabeza por primera vez una reunión del banco central tras un aumento significativo de la inflación y con la expectativa de rebajar los tipos de interés como pedía Donald Trump.

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Ginebra.- Los drones han entrado con fuerza en el conflicto armado en Colombia y están haciendo de los civiles sus mayores víctimas, con cerca de un millar de personas que resultaron heridas en 2025 por estos aparatos explosivos, revela en una entrevista con EFE en Ginebra el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Dubois.

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Puerto Príncipe.- El secretario general de la ONU, António Guterres, realiza este martes una visita de solidaridad a Haití en medio del recrudecimiento de la crisis y la violencia en el país caribeño, el más pobre de América.

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Luxemburgo.- Mónica García, ministra de Sanidad de España, asiste en Luxemburgo a la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (EPSCO).

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Brasilia.- La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil empieza a juzgar al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y acusado de obstruir el juicio contra su padre por golpismo al incentivar sanciones contra el país desde Estados Unidos.

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Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, dijo este lunes en Pekín que está «dispuesto a seguir fortaleciendo la coordinación» con el líder del Gobierno militar birmano, Min Aung Hlaing, que se encuentra en su segunda jornada de visita en China, en medio de la pretendida transición política de su régimen, que trata de lavar su imagen internacional.

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Ciudad de Gaza.- Decenas de familias palestinas son desplazados a la fuerza de sus tiendas de campaña en el barrio de Tuffah, en la norteña ciudad de Gaza, tras lo que describen como un nuevo avance de las tropas israelíes que ya controlan más del 60 % del enclave.

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Ciudad de Panamá.- Con motivo del Día Internacional de las Remesas Familiares, profundizamos en la importancia de este tipo de envíos económicos para El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, y que solo en el primer cuatrimestre de 2026 recibieron 15.852 millones de dólares, un 10,7 % más que lo registrado en el mismo período de 2025.

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San Salvador.- La diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes de la oposición en el Congreso, planteó en una entrevista con EFE que El Salvador se encuentra en una dictadura, con un gobierno ilegitimo y consideró que el pueblo tiene la capacidad de revertir la actual situación política y social, acudiendo y participando en las próximas elecciones generales de febrero 2027.

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Palu/Sigi (Indonesia).- Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este martes el norte de la isla indonesia de Célebes, sin que las autoridades informaran inicialmente de daños o víctimas.

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Taipéi.- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, regresa a la isla tras finalizar una gira de dos semanas por Estados Unidos.

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Lisboa.- El expresidente del Gobierno español José María Aznar, la ex primera ministra británica Theresa May, y el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, participan en el foro ‘The Lisbon Conference’ para debatir sobre el nuevo orden geopolítico.

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Washington.- Washington celebra primarias para renovar la alcaldía en la que Janeese Lewis George, autoproclamada demócrata socialista y conocida entre los capitalinos como la «Mamdani de D.C.», aventaja a su principal contrincante, Kenyan R. McDuffie, en la carrera demócrata de la capital estadounidense.

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Bogotá.- El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, activa un puesto de mando cibernético para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo.

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Buenos Aires.- Comienza el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, quien tenía 5 años cuando se le vio por última vez el 9 de julio de 2024 en la provincia argentina de Corrientes, fronteriza con Paraguay, un caso que conmovió al país y sigue en la memoria colectiva.

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Montevideo.- La Cámara de Senadores de Uruguay se reúne para discutir la aprobación del acuerdo Mercosur-EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y que posteriormente será enviado a la Cámara de Diputados.

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Miami (EE.UU.).- Los colombianos han afianzado su liderazgo como los principales compradores extranjeros de propiedades en Florida, donde triplicaron su inversión en vivienda en 2025, un fenómeno que se agudizaría ante la incertidumbre electoral, explican vendedores de bienes raíces y compradores a EFE.

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Londres.- Vista judicial preliminar sobre el juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales, entre ellos tres de violación.

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Moscú.- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Moscú.

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Berlín.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, inaugura el Centro Conjunto para la Defensa frente a Amenazas Híbridas en Berlín.

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Schortens.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, visita el Regimiento de Protección de Instalaciones de la Fuerza Aérea en Schortens, donde se encuentra estacionada la unidad de reacción rápida para la defensa contra drones

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Viena.- Viena acoge la décima edición del «Austria World Summit», una iniciativa medioambiental lanzada por el actor Arnold Schwarzenegger, que reúne a expertos y representantes políticos de todo el mundo, entre ellos la ex vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, para analizar políticas contra la crisis climática.

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Los Ángeles (EE.UU.).- El actor español Javier Bardem será distinguido con una ceremonia de huellas de manos y pies en el TCL Chinese Theatre, donde estará acompañado por los directores Michael Mann y Denis Villeneuve.

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Tokio.- El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, participa en un evento en Tokio para clientes empresariales organizado por el grupo japonés de telecomunicaciones e inversión Softbank.

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Tokio.- El vicegobernador del Banco de Japón (BoJ) Shinichi Uchida da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días sobre política monetaria, sustituyendo así al jefe del organismo, Kazuo Ueda, que se encuentra hospitalizado por un quiste hepático.

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Pekín.- La producción industrial china aceleró al 4,5 % en mayo mientras las ventas minoristas, indicador clave del estado del consumo, registraban su primer descenso desde finales de 2022 ante una coyuntura marcada por la ralentización económica y la falta de confianza entre los consumidores.

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Manila.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender, han participado este martes en una ceremonia de ofrenda floral en el monumento del literato José Rizal en el Parque Luneta de Manila, durante su visita a Filipinas, donde se reunirá con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

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Fez (Marruecos).- Fundada en el siglo XIV y activa hasta hoy en día, la biblioteca Al Qarawiyyin atesora miles de manuscritos de distintas ramas de conocimiento, entre ellas del famoso historiador del siglo XIV Ibn Jaldún o el místico sufí granadino del siglo XI Ibn Tufayl, que han sobrevivido al paso de los siglos en el corazón histórico de la ciudad marroquí Fez.

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Madrid.- Tom Holland y Zendaya charlan con EFE sobre la película ‘Spider-Man: Brand New Day’, una nueva entrega de la saga cinematográfica del superhéroe de Marvel que se estrenará el próximo 29 de julio y que sus protagonistas promocionan este martes en Madrid.

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Australia.- El servicio postal australiano, Australia Post, ha reforzado las medidas de protección para sus carteros con aerosoles de citronela como último recurso frente a perros agresivos, después de registrar un récord de ataques, con una media de nueve incidentes diarios y más de 1.200 episodios reportados en todo el país durante los últimos seis meses.

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Banda Aceh (Indonesia).- Ciudadanos de Banda Aceh, Indonesia, realizan un desfile para celebrar la llegada del Año Nuevo Islámico, que cae el 1 de Muharram, fecha que, de acuerdo con el calendario de 2026 del Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia, es este 16 de junio de 2026.

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Chattanooga (EE.UU.).- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección española.

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Nueva Jersey (EE.UU.).- Francia se enfrenta a Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I.

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Foxborough (EE.UU.).- Irak se enfrenta a Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo I.

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Kansas City (EE.UU.).- Argentina se enfrenta a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J.

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Santa Clara (EE.UU.).- Austria se enfrenta a Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo J.

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Sao Paulo.- Los goles de Schiaffino y Ghiggia, sí. El silencio del Maracaná, sí. El drama nacional, sí. Pero detrás del Maracanazo hay un lado menos conocido, como la fiesta en la concentración de Brasil antes del partido o el desconcierto de Jules Rimet al entregar el cetro mundial a Uruguay.

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Amán.- Hajj Ibrahim, de 72 años, lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania), pero en este Mundial su primer equipo será otro: el de su país, que mañana disputará el primer partido de su historia en la competición.

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Pekín.- El árbitro Ma Ning, apodado ‘maestro de las tarjetas’, se ha convertido en un inesperado protagonista en las redes sociales chinas por ser el único representante del país en el Mundial, con los aficionados ‘sufriendo’ por una nueva ausencia de su selección y el buen arranque de rivales como Corea del Sur y Japón.

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Calcuta (India).- Yoguis en Calcuta participan en una clase al aire libre de cara al Día Internacional del Yoga, que se conmemora el 21 de junio según lo establecido por Naciones Unidas con el fin de reconocer este ejercicio.

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Atlanta (EE.UU.).- Ruedas de prensa postpartido de la Selección Española en el Mundial de Fútbol 2026 tras su primer partido.

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cdp/aca/EFE

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