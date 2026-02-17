Martes, 17 de febrero de 2026 (08.00 GMT)

Ginebra.- Rusia, Ucrania y Estados Unidos arrancan una nueva ronda de negociaciones a tres bandas en Ginebra, para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

(foto)(vídeo)

Ginebra.- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí interviene en la Conferencia de Desarme de la ONU, el único foro multilateral de la ONU para el control de armas.

(foto)(vídeo)

La Habana. – La posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita una desescalada ha vuelto a abrirse paso con las últimas declaraciones de la administración Trump, que apuntan a conversaciones principalmente económicas, mientras la situación se agrava en la isla.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran una reunión en la que prevén aprobar la actualización de su lista de paraísos fiscales y abordar la propuesta de Bruselas para potenciar las pensiones privadas complementarias, entre otros temas.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, hará declaraciones a su llegada al Ecofin.

(foto)(vídeo)(directo)

Kiev.- El Ejército ruso ha lanzado contra regiones de toda Ucrania un nuevo ataque masivo con un número mayor del habitual de misiles y también con drones, según informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana.

(foto)(vídeo)

Lima.- El Congreso de Perú celebra un pleno extraordinario para votar una serie de mociones de censura contra el presidente interino, José Jerí, cuando faltan menos de dos meses para la celebración de las elecciones generales.

(foto)(vídeo)

Bombay (India).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Bombay.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- La aplicación práctica de los algoritmos en sectores vitales como la salud pública y la seguridad alimentaria serán los focos de la segunda jornada de la India AI Impact Summit 2026, que esta semana congregará a líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, el español, Pedro Sánchez, o el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

(foto)(vídeo)(audio)

Viena.- Al margen de la creciente crisis de vivienda que golpea Europa, Viena garantiza desde hace un siglo el derecho a un techo digno, hasta el punto de que el 60 % de los dos millones de habitantes de la capital austríaca viven hoy en propiedades subvencionadas por el sector público.

(foto)(vídeo)

Pekín.- China celebra este martes la entrada del Año Nuevo Lunar, esta vez representado por el Caballo, festividad que el mayor movimiento poblacional del planeta, con el regreso de millones de personas a sus localidades natales, y que es celebrada por la diáspora china en distintas partes del mundo.

(foto)(vídeo)(audio)

Pekín.- La gala televisiva del Año Nuevo lunar de China, emitida este lunes por la noche local en la cadena estatal CCTV, combinó este año actuaciones de robots humanoides, que protagonizaron varios números con demostraciones de artes marciales y coreografías sincronizadas, con la participación, por primera vez, de una compañía española de flamenco en el considerado programa de mayor audiencia del país.

(vídeo)

Qingtian (China).- Crecer en España, hablar castellano y construir una vida lejos de China marca de forma distinta el regreso al hogar familiar que cada Año Nuevo lunar emprenden jóvenes españoles de ascendencia china hacia Qingtian, el condado oriental chino del que partieron muchos de quienes emigraron a España y donde la Fiesta de la Primavera se convierte también en un ejercicio de identidad, memoria y retorno cultural.

(foto)(vídeo)

Yokohama (Japón).- El mayor barrio chino de Japón, en Yokohama, se engalanó este martes para celebrar un Año Nuevo lunar marcado por las tensiones entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán.

(foto)(vídeo)

Asia (varios países).- Diversas ciudades en Asia se unen a los festejos por la llegada, este martes, del Año Nuevo lunar.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El icónico barrio neoyorquino de Chinatown celebra este martes su tradicional ceremonia de petardos que marca el inicio oficial de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en la Gran Manzana.

(foto)(vídeo)

París/Londres.- Gisèle Pelicot, ícono mundial contra la sumisión química en abusos sexuales, publica este martes sus memorias ‘Et la joie de vivre’, traducida en español como ‘Un himno a la vida’, en una veintena de idiomas en todo el mundo.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Ethan Hawke presenta este martes en la Berlinale, fuera de competición, ‘The Weight’, un filme que protagoniza junto a Russel Crowe, mientras que Juliette Binoche llega a la competición con ‘Queen at Sea’.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El realizador Pol Rodríguez y los actores Enric Auquer y María Rodríguez Soto hablan con EFE de ‘Ravalear’, serie que se presenta en Berlinale Special.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El paraguayo Marcelo Martinessi presenta en la sección Panorama de la Berlinale su filme ‘Narciso’, protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, de la que hablan con EFE.

(foto)(vídeo)

Río de Janeiro – Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la tercera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

(foto)(vídeo)

Puerto España.- Celebración del gran desfile del carnaval de Trinidad y Tobago, en el que las bandas muestran sus mejores disfraces, junto con sus reyes y reinas, y los tradicionales ‘blue devils’ escupen fuego por la boca.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El cantautor Carín León, una de las principales figuras de la música regional mexicana contemporánea, presenta este martes en Miami su gira ‘De Sonora para el mundo’, con la que recorrerá este año diversas ciudades de Norteamérica.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- La histórica comunidad china en Panamá, con raíces que se remontan al siglo XIX, celebra con la danza del león tradicional la llegada del Año Nuevo Chino, en momentos en que EE.UU. despliega su nueva doctrina ‘Donroe’ para reducir al mínimo la influencia política de Pekín en la nación centroamericana usando como ariete en esta ofensiva al Canal interoceánico.

(foto)(vídeo)

Daca.- El nuevo Gobierno del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), encabezado por su líder Tarique Rahman, toma posesión.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Corea del Sur ha visto en los últimos años un aumento del conservadurismo entre los jóvenes, representado por grupos como Freedom University, que continúan respaldando a Yoon Suk-yeol, el expresidente que aguarda una posible condena a muerte, en medio de un creciente descontento generacional por la falta de oportunidades.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, habla con EFE sobre las perspectivas del país de cara a los retos de 2026 y el ánimo de la banca en acompañar los proyectos de infraestructura del Gobierno, así como los esfuerzos alrededor de otorgar créditos a Mipymes.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- La salvadoreña Marta de Ponce brinda una segunda oportunidad a perros y otras mascotas que necesitan una prótesis o una ortesis, con diseños únicos, especializados y a la medida que han tenido una buena aceptación entre sus clientes y que dan esperanza.

(foto)(vídeo)

Londres.- Celebración de la «carrera de los panqueques», en la que los participantes deben recorrer una distancia con una sartén mientras que voltean una crepe en su sartén sin dejar de correr. Leadenhall Market.

(foto)(vídeo)

Brujas (Bélgica).- El Atlético de Madrid se prepara este martes para uno de los encuentros más importantes de la temporada: el de ida de la fase de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones programado para este miércoles ante el Brujas belga en el estadio Jan Breydel.

(foto)(vídeo)

Brujas (Bélgica).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, comparece en rueda de prensa junto a uno de sus jugadores en la previa del partido de ida del playoff de la Liga de campeones que les enfrenta al Brujas.

(foto)(vídeo)(directo)

Lisboa.- El Real Madrid, quince veces campeón, vuelve a jugar en Lisboa contra el Benfica de José Mourinho medio mes después de caer por 4-2 en el estadio Da Luz.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- La comunidad brasileña afincada en Lisboa reivindica el orgullo migrante en el Carnaval da Rua en la capital portuguesa, donde reivindica su cultura e identidad en una celebración que sirve de altavoz contra el racismo y a favor de la diversidad.

(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- A falta de colocar el último brazo de la cruz que coronará la torre de Jesucristo, la Sagrada Familia encara la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en una década y concluir así la obra cumbre de Antoni Gaudí, cuya edificación comenzó en 1882.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- El oro es el corazón de la «shabka», el compromiso matrimonial tradicional en Egipcio, pero el encarecimiento sin freno de este metal ha obligado a reformular una práctica que parecía intocable: ahora hay que rebajar el peso de las alhajas para poder cumplir con la exigencia social por un precio razonable en un país marcado por la crisis y elevada inflación.

(vídeo)

Nuseirat (Gaza).- En la ciudad de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, tras más de dos años sin campeonatos de fútbol por la ofensiva de Israel, el balón volvió a correr por uno de los pequeños estadios que sobrevivió a los bombardeos israelíes y que ahora acoge los partidos de un nuevo campeonato.

(foto)(vídeo)

