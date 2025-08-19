Martes, 19 de agosto de 2025 (07.00 GMT)

6 minutos

Bangkok/Madrid, 19 ago (EFE).-

Kiev/Moscú/Washington.- La reunión en Washington que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Ucrania, Volodimir Zelenski, y varios líderes europeos deja sin aclarar si el presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano en las próximas dos semanas, cómo se concretará el compromiso para garantizar la seguridad de Ucrania, y el papel de Estados Unidos en dicha garantía.

(foto)(vídeo)

Washington.- Donald Trump se enfrenta a las presiones para aclarar el compromiso de garantías de seguridad para Ucrania que le arrancaron este lunes los socios europeos, así como su mediación para lograr una histórica reunión con el ruso Vladímir Putin.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la prevalencia de la violencia sexual en los conflictos armados de todo el mundo. La representante especial del secretario general para este asunto, Pramila Patten, expondrá un informe ante el Consejo.

(foto)(vídeo)(audio)

Nueva Delhi.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, recibe al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, un encuentro que escenifica el pragmático y acelerado deshielo en las relaciones entre los dos gigantes asiáticos, forzado por la agresiva política de aranceles de Estados Unidos.

(foto)(vídeo)(audio)

Nueva Delhi.- Las autoridades de Nueva Delhi están en alerta ante la inminente crecida del río Yamuna, que se prevé supere el nivel de peligro a su paso por la capital, según la Comisión Central del Agua.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, a quien le traspasará la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia tras la firma de acuerdos entre ministros de ambos países.

(foto)(vídeo)

Abuya.- Se celebra una audiencia judicial en el caso de cinco hombres acusados de perpetrar un ataque yihadista contra una iglesia católica en 2022 el suroeste de Nigeria, en el que murieron al menos cuarenta personas.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La coalición política ‘La fuerza de las regiones’ inscribe los nombres de cuatro potenciales candidatos presidenciales (tres exgobernadores y un exalcalde) entre los cuales elegirá en noviembre próximo al nominado para disputar las elecciones de 2026.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Presentación de un estudio sobre el impacto de la crisis climática, ambiental y energética en la niñez y adolescencia de Panamá, en el que participan el Ministerio de Ambiente y Unicef.

(foto)(vídeo)

Lima.- Al coronel policial peruano Harvey Colchado no le tiembla el pulso al señalar la corrupción en la Policía. Su incómoda voz para muchos ha provocado que haya pasado de protagonizar históricos operativos contra expresidentes, corrupción y terrorismo, a un retiro forzoso que intenta revertir en tribunales para poder seguir luchando contra el crimen.

(foto)(vídeo)

Kabul.- Afganistán conmemora oficialmente su Día de la Independencia, una fecha que celebra la firma del Tratado de Rawalpindi en 1919, que otorgó al país la soberanía frente al control británico.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El aumento de las lluvias intensas, de las temperaturas y de la humedad en el norte de China ha llevado a algunos expertos a hablar de una «surificación» del clima en dicha región, aunque apuntan que aún es prematuro hablar de un cambio estructural.

(vídeo)

París.- Protestas por la grave situación que se vive en la Franja de Gaza.

(foto)(vídeo)

Belgrado.- Protesta antigubernamental.

(foto)(vídeo)

Beirut.- Protestas a las afueras de la embajada de Arabia Saudí en Beirut.

(foto)(vídeo)

Londres.- Protestas bajo el eslogan «No traicionéis a Ucrania».

(foto)(vídeo)

Morang (Túnez).- Comienza la cosecha de la uva en Túnez.

(foto)(vídeo)

Londres.- Comienza el pesado anual de los animales en el zoo de Londres.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Se celebra la Exposición Internacional de la Industria Automovilística Rusa.

(foto)(vídeo)

Nairobi.- Se espera que comparezca ante el tribunal que le juzga Klinzy Masinde, el oficial de policía acusado de asesinar al vendedor de máscaras Boniface Mwangi en Nairobi.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El reconocido chef mexicano Eduardo García, reconocido con una estrella Michelin, habla con EFE sobre lo complicado que fue su camino a este logro, tras haber perseguido el sueño americano en Estados Unidos y ser deportado en dos ocasiones.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- El cantante puertorriqueño Jay Wheeler, conocido por el género urbano, explora un «nuevo capítulo» al lanzar un tema de bachata, ‘Por fa no te vayas’, mientras destaca el auge de los ritmos tropicales latinos y la atención musical global que está despertando Puerto Rico, según cuenta en entrevista a EFE.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Hastiados por la superpoblación de las pitones birmanas, una especie invasora en Estados Unidos, las autoridades de Florida han comenzado a emplear como carnada a conejos robots que simulan el olor, el calor corporal y el movimiento de estos animales para capturar a las esquivas serpientes.

(foto)(vídeo)

San Juan.- Rita Moreno presenta este martes la primera edición de ‘Diálogos Icónicos’ que se representará el 21 de agosto en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan, Puerto Rico.

(foto)(vídeo)

Depok (Indonesia).- El gobierno del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, continúan con una campaña para distribuir comida gratuita a sectores necesitados, de los cuales cerca de 20,5 millones de personas ya han sido beneficiadas.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

