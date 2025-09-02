Martes, 2 de septiembre de 2025 (07.30 GMT)

8 minutos

Bangkok, 2 sep (EFE).-

Pekín.- El presidente chino, Xi Jinping, se reúne en Pekín con su homólogo ruso, Vladímir Putin, después de que ambos participaran en la cumbre de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái y en un contexto marcado por las crecientes tensiones globales y las complejas relaciones de ambos con Estados Unidos.

(foto)(vídeo)(audio)

Pekín.- China celebra este miércoles un desfile militar en el que, además de mostrar su poderío militar, busca resaltar el papel que jugó en el agotamiento de los recursos militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo a la derrota final de las potencias del Eje.

(foto)(vídeo)

Kunar/Jalalabad (Afganistán).- Las labores de rescate continúan este martes en un Afganistán devastado por el terremoto que ha dejado más de 800 muertos y cerca de 2.800 heridos, y que, según la ONU, ha afectado a unas 12.000 personas, mientras comienza a llegar ayuda internacional de países como la India y el Reino Unido tras el llamamiento de los talibanes.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

(foto)(vídeo)(directo)

Tel Aviv.- Decenas de reservistas que han servido en la ofensiva israelí en Gaza se unen para protestar en Tel Aviv contra los planes de ocupación del enclave palestino del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Los persistentes ataques de drones ucranianos contra la infraestructura petrolera y gasística rusa han neutralizado aproximadamente una quinta parte de sus capacidades de producción de combustible, una situación que es crítica en algunas regiones de este país.

(foto)(vídeo)(audio)

Ciudad de México.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llega a México en una visita donde se reunirá con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios para impulsar acciones rápidas y decisivas contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, el comercio y promover la prosperidad económica.

(foto)(vídeo)(audio)

Senggigi (Indonesia).- La investigación sobre el presunto asesinato de la española Matilde Muñoz en Lombok sigue centrada en dos únicos sospechosos, según dijo este martes a EFE la Policía local, mientras se espera la autorización oficial para proceder con la autopsia.

(foto)(vídeo)

Brasilia.- La fase final del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el presunto intento de golpe de Estado comenzó en el Tribunal Supremo con la lectura del informe del juez instructor, Alexandre de Moraes, tras lo cual seguirán los alegatos de acusación y defensa y el voto de los magistrados. El proceso podría extenderse hasta los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre.

(foto)(vídeo)(audio)

París.- El primer ministro francés, François Bayrou, recibe a los líderes de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen y Jordan Bardella, en una ronda de encuentros para discutir su ajuste presupuestario, seis días antes de la moción de confianza que él mismo ha convocado para el 8 de septiembre.

(foto)(vídeo)(audio)

La Paz.- La Justicia de Bolivia inicia la parte final del proceso penal con una posible sentencia contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix, uzgados por el presunto encubrimiento de los abusos del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, en una investigación por crímenes que este habría cometido a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII.

(foto)(vídeo)

Liubliana.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Eslovenia, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno esloveno.

(foto)(vídeo)

Zagreb.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza hoy una visita a Zagreb, donde se reunirá con la cúpula del Gobierno croata.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El chavismo llama a la «preparación y entrenamiento» masivo de los venezolanos ante lo que considera el intento de invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, que desplegó buques cerca de las costas del país suramericano bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- La muerte de 18 jornaleras -en su mayoría adolescentes- en un accidente de tráfico en Egipto es un síntoma más de la precariedad laboral del sector agrícola del país, del que proceden buena parte de las frutas y verduras que llegan a los mercados europeos tras ser recolectadas en su mayoría por mujeres y niñas pobres.

(foto)(vídeo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El embajador de Corea del Sur ante la ONU presenta el programa de trabajo mensual para el mes de septiembre del Consejo de Seguridad, en su calidad de presidente rotatorio del organismo.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- Los niños de Nueva York comienzan el curso escolar 2025-26 en los centros públicos.

(foto)(vídeo)

Lima.- El presidente y los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ofrecen una conferencia de prensa sobre diversos temas relativos a las elecciones generales 2026, entre ellos los hitos del cronograma electoral.

(foto)(vídeo)

Hanói.- El Gobierno de Vietnam celebra el 80 Día Nacional con un amplio desfile militar en el que se espera el despliegue de 16.000 oficiales y la participación de representantes extranjeros.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- Funeral por el expresidente de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Andrí Parubi, asesinado el 30 de septiembre pasado en la ciudad de Leópolis.

(foto)(vídeo)

Cartagena (Colombia).- Llegan al puerto de Cartagena de Indias los primeros vagones para el Metro de Bogotá, cuya primera línea está en construcción.

(foto)(vídeo)

Bled (Eslovenia).- 20ª edición del Foro Estratégico de Bled, bajo el moto «Un mundo fuera de control» al que acudirán líderes, expertos y visionarios a explorar el papel de Europa en la construcción de un futuro más estable, cooperativo y resiliente.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- La organización Greenpeace presenta en México, junto con representantes de otras comunidades desplazadas, académicos y un colectivo de organizaciones, la Propuesta de Política Nacional de Desplazamiento Climático.

(foto)(vídeo)

Venecia.- Sofia Coppola promete un retrato "íntimo y no convencional" del diseñador Marc Jacobs en su documental 'Marc by Sofia', que se presenta hoy fuera de concurso en el Festival de Venecia, mientras que en la competición llegan Kathryn Bigelow con la cinta de acción 'A house of dynamite' y el francés François Ozon con 'L'ètranger', un romance de ecos trágicos en las costas argelinas.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- El icónico teatro Gran Rex de Buenos Aires alberga las finales del Mundial de Tango 2025 en la categoría Tango Escenario.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Una delegación vasca de 23 empresas liderada por la consejera de Alimentación, Amaia Barredo, promociona en Ciudad de México el vino de Rioja Alavesa, la sidra y el txakoli.

(foto)(vídeo)

Lisboa.-La Federación Portuguesa de Fútbol celebra un homenaje oficial por los hermanos Diogo Jota y Jorge Costa, fallecidos en julio pasado en un accidente de tráfico en España, con la presencia de su familia, figuras del deporte y del primer ministro luso, Luís Montenegro.

(foto)(vídeo)

