Martes, 20 de enero de 2026

Davos (Suiza) – El mandatario francés, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intervienen este martes en el Foro de Davos, después de la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a ocho países europeos -entre ellos Francia- que participaron en maniobras militares en Groenlandia.

– El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que ha defendido los aranceles a los ocho países europeos con tropas en Groenlandia para «evitar una emergencia nacional», participa en el Foro de Davos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El primer vicepresidente de China, He Lifeng, dirige una alocución a los participantes del Foro Económico Mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

-El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso en el Foro de Davos, en su primera intervención en el evento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los presidentes de Panamá, José Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate en el Foro Económico Mundial de Davos dedicado al tema ¨»Reconstruyendo la Confianza en Latinoamérica» . (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, interviene en el Foro Económico de Davos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE MERCOSUR

Estrasburgo – Los agricultores europeos están convocados hoy a una protesta ante el Parlamento Europeo, organizada por el principal sindicato agrícola francés, la FNSEA, y apoyada por la organización europea Copa-Cogeca, contra el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur, asís como los cambios en los presupuestos agrícolas en el próximo programa presupuestario europeo y en demanda de mayor simplificación regulatoria.

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haberse olvidado de Ucrania en este arranque de 2026, en el que ha estado centrado en Venezuela, Irán y, más recientemente, Groenlandia.

– El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece su tradicional conferencia de prensa en la que resume el 2025 desde el punto de vista de la diplomacia rusa y en la que el conflicto en Ucrania será un tema central. (Texto) (Foto)

EEUU TRUMP

Washington – Se cumple un año del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca para arrancar un segundo mandato que ha puesto patas arriba el orden internacional.

– Se enviará un tema sobre las posiciones y políticas de Trump hacia el cambio climático.

IRAN PROTESTAS

Teherán – Irán sigue desconectado del internet global pese al ocaso de las protestas antigubernamentales desde hace nueve días, mientras en el país se vive una tensa calma y se multiplican las promesas de las autoridades de castigar a los manifestantes.

– El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la situación en Irán tras la brutal represión de las protestas contra el régimen.

– Poco ha cambiado entre Irán y Estados Unidos cuando se cumplen este martes 45 años de la liberación de los 52 rehenes retenidos de la embajada estadounidense en Teherán, una crisis que inició una enemistad que ha alcanzado nuevos niveles en los últimos meses.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La Franja de Gaza aguarda los cambios que implica la transición a la segunda fase de la tregua, como la reconstruccíon del enclave, mientras las autoridades israelies ponen el punto de mira en la desmilitarización del enclave y el desarme del grupo islamista Hamás.

– La prestigiosa ONG israelí B’Tselem publica una actualización de su informe ‘Bienvenidos al infierno’ (difundido originalmente en 2024) sobre la situación de los priosioneros palestinos en cárceles israelíes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– 30 años después de que Yaser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), exguerrillero y después diplomático, fuera elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el pueblo palestino parece más lejos que nunca de tener su propio Estado. (Texto)

FRANCIA LE PEN

París – Líder ultraderechista francesa Marine Le Pen testifica en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido con fondos del Parlamento Europeo por la que fue condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación, lo que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a las presidenciales de 2027.

MODA PARIS

París – La semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027 arranca este martes con las propuestas de Louis Vuitton.

CINE BERLINALE

Berlín – La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, anuncia las películas a competición y ofrece una visión del programa completo de la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que arranca el 12 de febrero.

Europa

07:00h.- París.- RENAULT RESULTADOS.- El grupo Renault publica sus resultados comerciales de 2025.

08:00h.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo británico correspondiente al mes de diciembre. (Texto)

09:00h.- Estrasburgo.- UE MERCOSUR.- El principal sindicato francés del sector, la FNSEA, ha convocado una concentración de agricultores frente a la sede del Parlamento Europeo contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Estrasburgo.- UE IA.- El Parlamento Europeo debate sobre cómo abordar los «deep fakes» e imágenes sexuales creadas con inteligencia artificial.

09:30h.- Madrid.- FITUR 2026.- XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET), con ministros y viceministros de Turismo de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay, en el marco de FITUR 2026. IFEMA (Texto)

09:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente del Gobierno de Marruecos, Aziz Ajanuch, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

09:40h.- Madrid.- TEATRO MUSICAL.- Antonio Banderas presenta ‘Godspell’, una de las obras más emblemáticas del teatro musical contemporáneo. Teatro Pavón- Embajadores, 9 (Texto)

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica la balanza de pagos de la zona del euro de noviembre.

10:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dirige una alocución a los participantes del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA EJÉRCITO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la recepción de Año Nuevo con familiares de soldados y policías desplegados en el extranjero. Videoconferencia con las zonas de operación de las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr).

10:45h.- Berlín.- CINE BERLINALE.- La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, anuncia las películas a competición y ofrece una visión del programa completo de la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que arranca el 12 de febrero. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE CONSTRUCCIÓN.- Eurostat publica datos sobre la producción en el sector de la construcción en la UE.

11:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer vicepresidente de China, He Lifeng, dirige una alocución a los participantes del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

11:00h.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica los datos agregados del PIB de la UE y la eurozona del tercer trimestre de 2025. (Texto)

11:00h.- Mannheim.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora de enero.

12:00h.- Estrasburgo.- UE ELECCIONES.- El Parlamento Europeo vota un informe no vinculante sobre la reforma de la ley electoral europea, que no ha entrado en vigor porque España aún no la ha ratificado

12:00h.- Estrasburgo.- EEUU GROENLANDIA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la integridad territorial y soberanía de Groenlandia ante las amenazas de Donald Trump

13:30h.- París.- FRANCIA LE PEN.- Interrogatorio programado de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen en el juicio en apelación contra ella por la financiación irregular de su partido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste al Foro Económico Mundial de Davos y pronuncia un discurso. (Texto)

15:00h.- Davos.- FORO DAVOS.- Los presidentes de Panamá, José Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, y la vicepresidenta de República Dominicana, Raquel Peña, participan en un debate en el Foro Económico Mundial de Davos dedicado al tema ¨»Reconstruyendo la Confianza en Latinoamérica» (Texto)

15:00h.- Estrasburgo.- IRÁN PROTESTAS.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la situación en Irán tras la brutal represión de las protestas contra el régimen

15:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de Catar y jefe de la cartera de Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dialoga con el presidente del Foro Económico Mundial en el Foro de Davos (Texto)

16:00h.- Berlín.- ALEMANIA FERIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la 100 edición de la Semana Verde, feria dedicada a la alimentación, la agricultura y la horticultura. (Foto)

16:30h.- Davos.- FORO DAVOS.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, da un discurso ante la audiencia el Foro Económico Mundial de Davos (Texto)

17:00h.- Estrasburgo.- EEUU VENEZUELA.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos el pasado 3 de enero

21:00h.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Alfombra roja de la película Shelter. Se espera al actor Jason Statham y al director Bodhi Rae Breathnach. Leicester Square (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- CUBA CINE.- El director de cine hispano-cubano David Bim presenta su ópera prima «Al Oeste, en Zapata» (2025) en el festival internacional de cine independiente Black Movie, en Ginebra, y charla con EFE sobre la realidad social y política cubana, que el español vive en primera persona desde hace 15 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- TELEVISIÓN SERIES.- El galardonado director, productor y guionista estadounidense Ryan Murphy (‘American Horror Story’) presenta ‘The Beauty’ (‘La Belleza’), su nueva serie, donde retrata las obsesiones estéticas de la sociedad actual de una manera «provocativa», según describen dos de sus protagonistas, Evan Peters y Rebecca Hall, en una entrevista con EFE en Londres antes de su estreno. (Texto) (Vídeo)

Estrasburgo.- CHIPRE UE.- El Presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, viaja a Estrasburgo donde se dirigirá al Pleno del Parlamento Europeo, presentando las prioridades de la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea y su política para el próximo semestre, bajo el mensaje central «Una Unión autónoma. Abierta al mundo», con énfasis en una Europa que refuerza su autonomía estratégica, su resiliencia y su competitividad en un entorno de crecientes desafíos geopolíticos.

Estocolmo.- GROENLANDIA EEUU.- El ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, visita Estocolmo y se reune con su homólogo sueco con la seguridad en el Ártico y Groenlandia como tema central. (Texto)

París.- MODA PARIS.- Comienza la semana de la moda masculina de París para la temporada de otoño-invierno de 2026/2027 (Texto) (Foto) (Vídeo)

Praga.- REPÚBLICA CHECA ISRAEL.- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, visita la República Checa para abordar cuestiones actuales de política exterior. (Texto) (Foto)

Londres.- R. UNIDO ARTE.- Comienza la 38ª edición de la London Art Fair, donde una cuidada selección de galerías de arte Moderno y Contemporáneo se citan en la capital de Reino Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA EXTERIORES.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece su tradicional conferencia de prensa en la que resume el 2025 desde el punto de vista de la diplomacia rusa. (Texto) (Foto)

Estrasburgo.- UE MERCOSUR.- Las organizaciones de agricultores de la Unión Europea convocan este martes una manifestación en Estrasburgo para pedirle al Parlamento Europeo que frene el acuerdo de asociación con Mercosur. (Texto)

Londres.- R.UNIDO CHINA.- El Gobierno británico emite una respuesta formal a los planes de China para construir una megaembajada en el corazón histórico de Londres, tras posponer la decisión en varias ocasiones por temores de seguridad nacional para el Reino Unido.

Londres.- R.UNIDO BRAND.- El actor y humorista británico Russell Brand, de 50 años, comparece ante el tribunal londinense de Westminster, acusado de un cargo de violación y otro de agresión sexual supuestamente cometidos en 2009 contra dos mujeres. Tribunal de Westminster.

Madrid.- FITUR 2026.- Entrevista con el gobernador del estado mexicano de Querétaro, Mauricio Kuri González. (Texto)

América

14:00h.- Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- Bogotá acoge un foro sobre la crisis humanitaria de la región colombiana del Catatumbo, en el que participan representantes de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Gobierno y otras autoridades. Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- Alrededor de 300 indígenas de distintas nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana llegan al Ministerio de Educación de Ecuador, en la capital Quito, para presentar sus propuestas de educación comunitaria (PEC), trabajadas durante los últimos cinco años. Ministerio de Educación (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Guayaquil.- PERÚ PUERTOS.- El Terminal Portuario de Guayaquil (TPG) presenta su informe de gestión y competitividad de esta infraestructura, uno de los puertos ecuatorianos que enfrenta la amenaza del narcotráfico, que busca infiltrar en las mercancías grandes cantidades de cocaína que puedan llegar a Europa y Norteamérica. Gran Salón, Bankers Club Guayaquil (Texto)

17:30h.- La Habana.- CUBA DDHH.- La ONG Prisoners Defenders, especializada en temas de derechos humanos en Cuba, presenta en rueda de prensa virtual un informe sobre vigilancia digital en la isla, se trata del primer estudio sobre este tema en el país. (Texto)

20:00h.- Toronto.- ONU AGUA.- El Instituto del Agua, Medio Ambiente y Salud de la ONU (INWEH en inglés) con sede en Canadá, emite este martes un informe sobre la grave crisis de agua potable que afecta al mundo (Texto)

20:00h.- La Habana.- CUBA MÚSICA.- Conferencia de prensa de presentación del Festival Internacional Jazz Plaza 2026, que se celebra en La Habana del 25 de enero al 1 de febrero con la presencia de artistas de 15 países. Salón Cetros, Hotel Melia Cohiba (Texto)

22:00h.- Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país, realiza una manifestación contra la reestructuración de la petrolera estatal Petroperú ordenada por el Gobierno, lo que califican como una «privatización encubierta». Plaza 2 de Mayo (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Nueva York.- NETLIX RESULTADOS.- Netflix presenta sus resultados anuales y trimestrales tras lograr un beneficio neto de 8.562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supuso un 25,1 % más que el mismo periodo del año anterior.

Santiago.- CHILE GOBIERNO.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presenta a los miembros de su próximo Gobierno a mes y medio de tomar posesión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- Washington.- Se cumple un año desde el retorno al poder del presidente estadounidense, Donald Trump. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL CARNAVAL.- El 20 de enero, en la apertura de la ‘Fan fest’ del Carnaval de Río de Janeiro en la playa de Copacabana, una percusión típica de las escuelas de samba integrada por más de 1.200 músicos, busca convertirse en la mayor del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este martes su cifra de intercambio comercial correspondiente a diciembre de 2025, después de que en noviembre pasado registrase un superávit de 2.498 millones de dólares. (Texto)

Asia

Hanói- VIETNAM PARTIDO -Los alrededor de 1.600 delegados del Partido Comunista de Vietnam comienzan sus deliberaciones a puerta cerrada para elegir a sus próximos líderes en el marco del quinquenal Congreso Nacional de la formación gobernante, tras una sesión preparatoria el lunes. (foto)(vídeo)

Taipéi- TAIWÁN TURISMO – Bosques, plantaciones de té, arquitectura colonial y vida rural marcan el día a día de Chiayi, una región del sur de Taiwán que busca atraer nuevos visitantes ofreciendo una experiencia “más auténtica” que la de otros polos turísticos de la isla. (foto)(vídeo)

Pekín- CHINA TIPOS – El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR.

