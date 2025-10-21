Martes, 21 de octubre de 2025 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 21 oct (EFE).-

Jerusalén.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúne este martes con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para discutir la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza mientras el enclave palestino vive la fragilidad de la tregua tras los ataques israelíes que han causado decenas de muertos.

Tokio.- La conservadora Sanae Takaichi se convirtió este martes en la primera mujer en lograr el puesto de primera ministra en Japón, un hito con el que emula a su ídolo, la británica Margaret Thatcher, en un momento de fragilidad en la escena política japonesa.

París.- El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé de París por la condena de 5 años de cárcel dictada en su contra por asociación delictiva en la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, lo que le convierte en el primer exjefe de Estado francés en ser encarcelado.

París.- Manifestación en París en apoyo del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que ingresa hoy en prisión por financiación irregular.

Leópolis (Ucrania).- En medio de los continuos ataques de Rusia contra el sistema energético, que amenazan el acceso de la población ucraniana a la electricidad, el gas y la calefacción ante la caída de las temperaturas, las autoridades se centran en mejorar la protección de la infraestructura frente a drones y misiles, así como en proteger a la población de los peores efectos de los daños.

La Paz.- La misión de observación de la Unión Europea presentará su declaración preliminar tras la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante denuncias de irregularidades, en medio de la expectativa por los anuncios del ganador y la transición de poder del 8 de noviembre.

Londres – Se publica en el Reino Unido «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», el libro de memorias de la estadounidense Virginia Giuffre, que acusó al príncipe Andrés de abuso sexual y cuyos extractos, algunos ya adelantados por la prensa británica, han provocado la definitiva caída en desgracia de éste.

Lisboa.- El chef español Nacho Manzano, con el primer restaurante asturiano con tres Estrellas Michelin, y el portugués José Avillez, con varias Estrellas en distintos restaurantes, participan en la primera sesión de ‘Diálogos Transfronterizos», organizada por el instituto Cervantes de Lisboa para ofrecer su perspectiva sobre el panorama gastronómico de ambos países.

Nueva Delhi.- Nueva Delhi amaneció este martes, tras una larga noche de celebraciones del festival hindú Diwali con pirotecnia, como la ciudad más contaminada del mundo, según la plataforma suiza especializada en medición de la calidad del aire IQAir.

Manila.- Cientos de filipinos se manifestaron este martes alegando corrupción en los proyectos gubernamentales de control de inundaciones bajo la administración del presidente Ferdinand Marcos Jr.

Seúl.- Ciudadanos surcoreanos protestan contra la política de inversiones y aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, cerca de la embajada de Estados Unidos en Seúl.

Gabes (Túnez).- La región de Gabes, en la costa este de Túnez, está llamada a una huelga general para exigir el desmantelamiento de un complejo químico en la zona, que emite gases contaminantes que causaron problemas respiratorios a varios cientos de personas y daños medioambientales.

París.- La Galerie de l’Institut, en París, presenta una exposición sobre el Picasso dibujante, con un centenar de obras realizadas entre 1903 y 1972.

Praga.- Praga prohíbe el uso de las motos eléctricas compartidas.

Hong Kong.- En los valles ocultos de Hong Kong, una de las regiones más urbanizadas del mundo, comunidades rurales y grupos ecologistas protagonizan un discreto resurgir agrícola para preservar la tierra y la tradición frente a la especulación y los efectos del cambio climático.

Portobelo (Panamá).- Miles de peregrinos vuelven un año más a hacer su penitencia de rodillas ante el Cristo Negro, conocido como ‘El Nazareno de Portobelo’, un pequeño pueblo pesquero ubicado en el Caribe de Panamá.

Ciudad de México.- La fundación Ashoka y otras organizaciones civiles presentan el Festival Hola América que se celebrará en noviembre en la Ciudad de México.

Pekín.- Un equipo de investigadores chinos identificó en muestras lunares traídas por la sonda Chang’e-6 fragmentos procedentes de un tipo poco común de meteorito, hallazgo que podría aportar nuevas claves sobre el origen del agua en la superficie del satélite.

Londres.- Los técnicos del Arsenal y del Atlético de Madrid ofrecen una rueda de prensa tras el enfrentamiento de Liga de Campeones.

Ciudad de Guatemala.- El fútbol playa llega a su final en los Juegos Centroamericanos de Guatemala con la celebración del duelo final para definir al país medallista de oro de las justas deportivas.

Ciudad de Guatemala.- El Balonmano lleva a cabo su última jornada de competencias en los Juegos Centroamericanos que se celebran en Guatemala, con la disputa de las finales de las ramas masculina y femenina.

Ciudad de Guatemala.- El softbol masculino culmina su actividad en los Juegos Centroamericanos de Guatemala con la final de su categoría en el diamante principal de la Federación local, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

Ciudad de Guatemala.- Se disputan las finales de la natación de los Juegos Centroamericanos en Guatemala, en una disciplina que se extenderá hasta el 22 de octubre en la sede establecida por la organización en el departamento (provincia) de Suchitepéquez (suroeste).

Ciudad de Panamá.- El Comité Olímpico de Panamá (COP) dará a conocer en conferencia de prensa todos los detalles acerca de la realización de los dos deportes -Flag Football y los E-sports- que se realizarán en el país durante los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

