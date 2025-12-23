Martes, 23 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

4 minutos

Bangkok/Madrid, 23 dic (EFE).-

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU prevé celebrar este martes por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela.

(foto)(vídeo)

Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúne con el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- A una semana para que finalice el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente los resultados oficiales de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre, los hondureños siguen en la incertidumbre, víspera de la Navidad, por la lentitud con la que marcha el escrutinio especial que se inició el pasado día 18 con cerca de 3.000 actas electorales con inconsistencias.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- América Latina necesita salir de la «zona de conformidad» y reactivar de manera urgente el crecimiento económico para superar los desbalances estructurales y romper los círculos de la pobreza, asegura en una entrevista con EFE el presidente del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, Sergio Díaz-Granados.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- Egipto traslada los Planos de la Segunda Barca de Keops desde su lugar de restauración en el Gran Museo Egipcio (GEM) hasta su exposición en el Museo de las Barcas de Keops.

(foto)(vídeo)

Acapulco (México).- Miles de familias en Guerrero, en el sur de México, reciben la navidad con menos recursos debido a una baja en las remesas que envían sus familiares, tras las políticas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos de impuesto por envío.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Colonos israelíes atacaron por segunda vez en menos de dos meses la casa de los Daghamin, cerca del pueblo de As-Samu, en el extremo sur de Cisjordania, matando brutalmente a sus ovejas y lanzando gases lacrimógenos dentro de la vivienda, donde se encontraban cuatro niños que fueron trasladados al hospital por inhalación de gases y episodios de pánico.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- La estampa de la típica película navideña, con sus luces brillantes y mesas abundantes, choca con la realidad de miles de familias que se ven forzadas a recurrir a los bancos de alimentos por Navidad para soportar la asfixiante inflación que azota en EE.UU. y que afecta con especial virulencia a la comunidad latina.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Con invitados estelares como Víctor Manuel, Miguel Ríos o Miguel Poveda, Ana Belén cierra por todo lo alto en Madrid su más reciente gira en solitario, en la que presentó su primer disco con temas inéditos en siete años.

(vídeo)

Madrid.- El Archivo General de Palacio custodia cientos de felicitaciones y calendarios navideños que las casas reales, nobles europeos y americanos ilustres enviaban a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, incluidos el majarahá de Kapurthala, el presidente Herbert Hoover y el papa Benedicto XV. EFE descubre estas postales que viajaron por medio mundo.

(foto)(vídeo)

Marrakech (Marruecos).- Es impensable hacer turismo en Marrakech sin pernoctar o comer en un riad. Estas casas tradicionales, con una arquitectura característica, casi dejan de ser hogares familiares y, en más de dos décadas, se han transformado en hoteles, convirtiéndose en uno de los productos turísticos más representativos de la ciudad ocre marroquí.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Los hinchas del Union Berlín celebran un ritual anual y se reúnen para cantar villancicos en el estado de la Alter Försterei.

(foto)(vídeo)

París.- Mercados navideños en París.

(foto)(vídeo)

Túnez.- Se celebra en Túnez la Exposición Nacional de Alfombras.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.