Martes, 23 de junio de 2026

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15 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Islamabad – El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llega a Pakistán tras la ronda de negociaciones de alto nivel con EE.UU. en Suiza, en una visita en la que se reunirá con el mandatario y mediador paquistaní, Shehbaz Sharif.

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– Israel reitera que sus tropas no abandonarán el sur del Líbano, donde asegura tienen «libertad total de acción» contra Hizbulá pese al frágil alto el fuego que ambas partes respetan, sin ataques, desde el domingo

– Delegaciones de Israel y del Líbano celebran su quinta ronda de negociaciones de paz en Washington, en esta ocasión con conversaciones que se prolongarán durante tres días.

– El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, participa en un debate en el Parlamento Europeo sobre el impacto económico y fiscal para Europa del conflicto en Oriente Medio

R.UNIDO GOBIERNO

Londres – La dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, ha puesto en marcha el proceso para elegir a su sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno, en el que el exalcalde de Mánchester Andy Burnham parte como favorito al contar con un amplio respaldo interno, mientras aumenta la posibilidad de que sea proclamado líder sin oposición.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá – Los colombianos esperan ansiosos la conclusión del escrutinio de la segunda vuelta presidencial del domingo para tener la confirmación de la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella por un margen de menos de un punto porcentual sobre el izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro.

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– El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de este organismo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA CALOR

París – Francia se enfrenta a una excepcional ola de calor que este martes ha puesto en alerta roja a más de la mitad de sus departamentos, en los que viven casi 39 millones de personas, con temperaturas que en muchos puntos superarán los 40 grados y que ha llevado a las autoridades a cerrar escuelas, cancelar trenes y modificar horarios laborales.

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ADEMÁS

BREXIT ANIVERSARIO | Londres – Con motivo del décimo aniversario del referéndum del Brexit, se celebra en Londres una manifestación convocada por The3Million, el grupo que defiende los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, mientras prosigue el debate en la sociedad británica sobre los logros y fracasos de la salida de la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES | Washington – Los estados Nueva York, Utah, Maryland y Carolina del Sur, en Estados Unidos, celebran la segunda vuelta de sus respectivas primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso. (Texto)

EEUU ELECCIONES | Nueva York – Nueva York celebra sus primarias para las elecciones de noviembre al Congreso de EE.UU. con la vista puesta en carreras como las de los congresistas Alexandria Ocasio Cortez y Adriano Espaillat, y que se perfilan como un termómetro del peso interno del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y de la estrategia de los demócratas para intentar arrebatar el poder a los republicanos en ambas cámaras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO FOTOGRAFÍA | Ciudad de México – México acogerá una versión inédita del World Press Photo en el marco de los 70 años de la institución y del 40 aniversario del Museo Franz Mayer, que ha sido el espacio de divulgación de este certamen en México desde hace casi tres décadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Berlín.- ALEMANIA PENSIONES.- La comisión para la reforma de las pensiones entrega su correspondiente informe de evaluación al canciller alemán, Friedrich Merz, y a la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Bärbel Bas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Bruselas.- UE MÉXICO.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo vota la ratificación de la modernización del acuerdo entre la Unión Europea y México .

09:30h.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, la ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, y el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, intervienen en el Día de la Industria organizado por la Federación de Industrias Alemanas (BDI). (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Londres.- SEMANA CLIMA.- El secretario general de la ONU, António Guterres, pronuncia un discurso en el marco de la Semana de Acción Climática de Londres (London Climate Action Week), en la que representantes de gobiernos, empresas, ciudades y centros de estudios analizan los retos de la lucha global contra el cambio climático y la transición energética. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea abordan en un Consejo en Luxemburgo la situación de los mercados agroalimentarios y la futura Política Agrícola Común (PAC). (Texto) (Foto)

10:00h.- Bruselas.- IRÁN GUERRA.- El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, participa en un debate en el Parlamento Europeo sobre el impacto económico y fiscal para Europa del conflicto en Oriente Medio.

10:00h.- Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- El primer ministro británico, Keir Starmer, preside la reunión semanal del Gobierno, un día después de presentar su dimisión, que se hará efectiva una vez concluido el proceso interno en el laborismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA SENEGAL.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye. (Foto)

12:00h.- Bruselas.- UE EURO.- La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo vota la regulación para establecer el futuro euro digital.

13:00h.- Londres.- BREXIT ANIVERSARIO.- Concentración convocada por The3Million, el grupo que defiende los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido, con motivo del 10 aniversario del referéndum del Brexit. Parliament Square. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA CALOR.- Francia se enfrenta a una excepcional ola de calor que este martes afecta a más de la mitad de sus departamentos, con temperaturas que en muchos puntos superarán los 40 grados y que ha llevado a las autoridades a cerrar escuelas, cancelar trenes y modificar horarios laborales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- París inicia su Semana de la Moda masculina para la primavera-verano de 2027 con las colecciones de Saint-Laurent y Louis Vuitton, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA HISTORIA.- Francia lleva al Panteón a uno de los intelectuales que mejor simbolizan su ideal republicano: Marc Bloch, un historiador que revolucionó el estudio del pasado, se unió a la Resistencia contra la ocupación nazi y fue fusilado por la Gestapo en 1944 por su compromiso con la lucha contra el nazismo. (Texto)

Bruselas.- UE KAZAJISTÁN.- El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, visita Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea.

Londres.- R.UNIDO ESCOCIA.- Sentencia en el juicio contra el ex director ejecutivo del Partido Nacional Escocés (SNP), Peter Murrell, juzgado por haber malversado 400.000 libras de la formación independentista cuando dirigía su gestión financiera. (Texto)

Gödöllő (Hungría).- GRUPO DE VISEGRÁDO CUMBRE.- Los jefes de Gobierno de los países del Grupo de Visegrádo (V4), Hungría, Eslovaquia, Polonia y República Checa mantienen su primera reunión tras la llegada al poder del nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

América

14:00h.- Brasilia.- BRASIL UE.- Segunda edición del Foro de Inversiones Brasil-Unión Europea, en el que participarán el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, entre otras autoridades y empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

14:30h.- Caracas.- VENEZUELA PETRÓLEO.- Varios expertos abordan el impacto de las recientes medidas adoptadas para levantar el sector de hidrocarburos de Venezuela durante el foro ‘El petróleo como motor de reconstrucción económica y social’ de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (Texto) (Foto)

15:30h.- Asunción.- PARAGUAY DICTADURA.- Representantes de las Ligas Agrarias Cristianas de Paraguay presentan una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad por la represión militar que sufrió una comunidad campesina del departamento de Caaguazú (sur) en 1980, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, Esteban González Pons, presenta la declaración preliminar de este organismo sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, celebradas el 21 de junio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México de abril, tras un aumento interanual del 1,4 % en marzo.

20:00h.- Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un discurso en Pensilvania.

20:30h.- Santiago.- LATINOAMÉRICA INVERSIÓN.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica su informe anual sobre la inversión extranjera directa en la región en 2025 y analiza la evolución de esta ante la política arancelaria de los Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- CONGRESO MINERÍA.- La sociedad civil peruana celebra el foro ‘Las otras voces ante el Congreso Mundial de Minería: los desafíos para la gobernanza social y ambiental’, de manera paralela a la cita del sector empresarial minero que tendrá lugar en la capital Lima, y con una mirada desde las comunidades y los trabajadores.

Santiago.- CHILE POLÍTICA.- La Cámara de Diputados de Chile vota la solicitud de juicio político presentada por la ultraderecha contra Nicolás Grau, exministro de Hacienda del Gobierno progresista de Gabriel Boric (2022-2026), por inconsistencias en los cálculos fiscales. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, inicia una visita de tres días a Estados Unidos.

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Delegaciones de Israel y del Líbano celebran su quinta ronda de negociaciones de paz en Washington, en esta ocasión con conversaciones que se prolongarán durante tres días.

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Nueva York, Utah, Maryland y Carolina del Sur, en segunda vuelta celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- Nueva York celebra este martes sus primarias para las elecciones de noviembre al Congreso de EE. UU. con la vista puesta en carreras como la del congresista Adriano Espaillat o la de Alexandria Ocasio Cortez, que se perfilan como un termómetro del peso interno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de la estrategia de los demócratas para intentar arrebatarle el poder a los de Donald Trump en ambas cámaras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA PIB.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difunde este martes los datos de producto interno bruto (PIB) de Argentina correspondientes al primer trimestre de 2026. (Texto)

Tegucigalpa.- HONDURAS TIERRAS.- El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) presenta el informe «Caracterización de la Conflictividad Socioterritorial y Ambiental de Honduras 2025», un documento que analiza las principales dinámicas, actores y sectores económicos que impulsan las disputas por la tierra y los recursos naturales en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- Una delegación de 160 personas de la nación Siekopaai, de la Amazonía ecuatoriana, llega a Quito para exigir que se garantice su derecho al territorio y se dé cumplimiento a la sentencia que ordena la titulación de Pë’këya, un parte de las tierras ancestrales habitadas por este pueblo indigena. Corte Constitucional (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Ciudad de Panamá.- ASAMBLEA OEA.- En el marco de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene lugar esta semana en Panamá, este martes se celebrarán las dos primeras sesiones plenarias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS BANCO CENTRAL.- Reunión trimestral del consejo de administración del banco central marroquí Bank Al Maghrib en la que analiza la inflación y decide si mantiene o no la tasa rectora de interés.

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Los sectores bancario, financiero y de seguros de Túnez convocan una huelga general de tres días para exigir mejoras salariales.

El Cairo.- EMIRATOS POLICÍA.- Comienza la quinta edición de la Cumbre Mundial de la Policía, organizada por la Policía de Dubái, bajo el lema ‘Conectados para generar impacto: Uniendo a la policía mundial para salvaguardar a las generaciones futuras’.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Nueva audiencia judicial después de que un tribunal de Kenia suspendiera temporalmente la construcción de un centro de cuarentena para el ébola, financiado por EE.UU., en la base aérea de Laikipia, en Nanyuki (centro).

Asia

Dalian.- FORO ECONÓMICO.- Se inaugura en la localidad nororiental china de Dalian la Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como ‘Davos de Verano’, con la participación del primer ministro chino, Li Qiang, y de mandatarios de países como Bangladés, Guinea, Kazajistán, Corea del Sur, Mongolia y Montenegro. (Texto)

Seúl.- COREA SK HYNIX.- El fabricante de chips surcoreano SK hynix se ha convertido en la empresa más valiosa en la Bolsa de Seúl, sobrepasando al gigante tecnológico Samsung Electronics, gracias al auge de la inteligencia artificial (IA).

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- El Ejército taiwanés continúa sus maniobras de «preparación para el combate», pensadas para verificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas frente a la presión militar de China.

Pekín.- CHINA AUSTRIA.- La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, prosigue su visita oficial a China.

Tokio.- JAPÓN OIEA.- El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llega a Japón para reafirmar la cooperación en el desarme nuclear y para visitar la accidentada central de Fukushima, en pleno proceso de desmantelamiento.

Tokio.- JAPÓN ESPAÑA.- La Consejería de Turismo en Tokio celebra la primera edición de ‘Spain Talks. Caring for the Future’ en Asia, una jornada para poner en común buenas prácticas frente a la masificación y promover la sostenibilidad. (Texto)

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