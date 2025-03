Martes, 25 de marzo de 2025 (08.00 GMT)

9 minutos

Bangkok, 25 mar (EFE).-

Jerusalén.- Israel continúa los ataques por tierra y aire sobre la Franja de Gaza, donde no entra comida ni combustible desde hace más de tres semanas por el bloqueo israelí, mientras se espera la respuesta del Gobierno de Benjamin Netanyahu a la propuesta de Egipto para la liberación de rehenes y la reanudación de la tregua, que ya ha sido aceptada por Hamás.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La Cámara Baja celebra la sesión constituyente tras las elecciones generales del pasado 23 de febrero, en las que los conservadores tendrán el mayor número de escaños y la ultraderecha se convertirá en el primer partido de oposición si fructifican las negociaciones entre el partido del virtual canciller, Friedrich Merz, y el Partido Socialdemócrata (SPD) para formar un gobierno de coalición.

(foto)(vídeo)

Mesafer Yaatta (Cisjordania ocupada).- Seguimiento tras la detención de Hamdan Ballal, uno de los codirectores del oscarizado documental ‘No other land’.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Medio centenar de organizaciones de la sociedad civil convocan una manifestación de la campaña «AfD-Prohibición. Ahora» con motivo de la constitución de la nueva Cámara Baja del Parlamento alemán, en la que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) será la segunda fuerza.

(foto)(vídeo)

París.- La Fiscalía comienza su requisitoria con las penas que va a solicitar contra Nicolas Sarkozy y los otros acusados en el proceso por la presunta financiación de la campaña presidencial del expresidente francés en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

(foto)(vídeo)(directo)

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, encabeza el Consejo Presidencial para la Cultura y el Arte de Rusia.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, aborda con el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, en un conversatorio los actuales desafíos de la Unión Europea y la importancia de la presencia española al más alto nivel en la UE en esta encrucijada geopolítica y económica.

(foto)(vídeo)(audio)(directo)

Varsovia.- La ministra española de Sanidad, Mónica García participa en el Consejo informal de ministros de Salud de la Unión Europea (UE), que debaten cómo garantizar el bienestar mental de niños y jóvenes en un mundo digitalizado.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad debate la situación política y humanitaria en Siria.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El chavismo convoca una marcha en Caracas en apoyo a los migrantes venezolanos, tras la deportación de más de 200 personas, enviadas por Estados Unidos a una cárcel en El Salvador.

(foto)(vídeo)

París.- El actor francés Gérard Depardieu es juzgado por presunta agresión sexual a dos mujeres durante un rodaje en 2021.

(foto)(vídeo)(directo)

Brasilia.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil realiza dos sesiones extraordinarias para analizar la denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por presuntamente maquinar un golpe de Estado para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta un informe de seguridad con “importantes detenciones” y el saldo de la ‘Operación Frontera Norte’ una semana antes del límite para evitar los aranceles generalizados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exige resultados contra el narcotráfico.

(foto)(vídeo)

Lima.- El general retirado de la Policía de Perú Jorge Angulo Tejada, quien ocupaba un alto cargo en el cuerpo durante la Presidencia de Pedro Castillo, acude a dar su testimonio en el juicio abierto al exmandatario por rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022.

(foto)(vídeo)

Naciones Unidas.- El premio Nobel de Literatura Wole Soyinka participa en la Asamblea General de la ONU para conmemorar el Día internacional de recuerdo de las víctimas de la esclavitud y el comercio trasatlántico de esclavos.

(foto)(vídeo)

Guayaquil (Ecuador).- Ecuador no ha estado preparado para enfrentar el aumento de la violencia derivada del auge del crimen organizado y tiene enormes desafíos para investigar las redes criminales, la vinculación de agentes del Estado y para trabajar con las víctimas de violaciones a derechos humanos, según asegura Carlos Martín Beristain, investigador de este tipo de violaciones en América Latina y otras partes del mundo.

(foto)(vídeo)

San Salvador.- En El Salvador existe una “problemática sistemática” en términos de garantías para el ejercicio periodístico y el Estado “ha montado” una “máquina de propaganda y desinformación”, alertó en una entrevista telefónica con EFE el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Artur Romeu.

(foto)(vídeo)

Washington.- Cerca de 130 organizaciones que trabajan en ayuda de la comunidad latina en Estados Unidos denuncian en una conferencia de prensa ataques a esa población y un incremento del coste de la vida desde la llegada al poder del republicano Donald Trump. La conferencia de prensa contará con legisladores demócratas como Maxwell Frost.

(foto)(vídeo)

Gyeongsang del Sur (Corea del Sur).- Los incendios forestales, que continúan extendiéndose este martes por quinto día consecutivo en el sureste de Corea del Sur, han desplazado a más de 3.300 personas y quemado 14.694 hectáreas de bosque, además de causar cuatro fallecidos y once heridos.

(vídeo)

Boao (China).- Se celebra el Foro Económico de Boao, organizado por China y considerado la alternativa asiática a Davos.

(vídeo)

Pekín.- El Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, visita a China para reunirse con su hómologo chino, Wang Yi, en un momento de desavenencias sobre la guerra en Ucrania y fricciones comerciales entre el gigante asiático y la Unión Europea.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Los emperadores Naruhito y Masako de Japón recibieron este martes en el palacio imperial de Tokio al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su esposa, Rosángela, en el marco del viaje de Estado que el mandatario está realizando al país.

(foto)(vídeo)

Bangkok.- Los miembros del Parlamento de Tailandia debaten por segunda jornada una moción de censura en contra de la primera ministra, Paethongtarn Shinawatra, en el cargo desde agosto de 2024, por supuestas influencias de su familia en el Gobierno. Cámara de Representantes, Bangkok.

(foto)(vídeo)

Asunción.- Más de 35 organizaciones sociales marchan en la capital paraguaya, Asunción, hacia la sede del Poder Legislativo, en contra de las que denuncian como violaciones a las leyes laborales, el nepotismo, el «abandono» del sistema de salud, entre otras reivindicaciones.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- Las autoridades taiwanesas defendieron este martes la deportación de una ‘influencer’ de nacionalidad china que clamó por la «reunificación forzosa» entre la isla y el continente, a pesar de que ella se niega a abandonar Taiwán, donde vive desde hace más de diez años con su marido y sus tres hijos menores de edad.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Gobierno mexicano presenta ‘Taruk’, el primer autobús eléctrico 100 % diseñado y fabricado en México, como parte de su campaña para sustituir importaciones y fortalecer la industria automotriz nacional ante los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Londres.- La Wallace Collection de Londres acoge una exposición con más de 40 nuevas obras del artista británico Grayson Perry.

(foto)(vídeo)

Redacción América (Panorámica).- El café hierve, y no solo en las tazas. La producción cae en Brasil, el consumo se dispara en Estados Unidos y los precios alcanzan máximos históricos. Entre sequías, plagas y tensiones comerciales, los grandes productores latinoamericanos se juegan su futuro en un mercado volátil. Desde Brasil hasta Guatemala, el café no es solo una bebida, es un pulso económico que late con fuerza en cada grano.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza la primera reunión con su Consejo de Ministros para definir el rumbo del país. En el encuentro se abordarán las principales decisiones y desafíos de los primeros días de gestión.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).-‘Ybor City’, una obra teatral interpretada en el ‘spanglish’ identitario de la comunidad latina en EE.UU., bebe de la experiencia personal de la escritora Mariana Da Silva para retratar una historia de protesta y empoderamiento de una comunidad de inmigrantes indocumentados en su camino por alcanzar el sueño americano.

(foto)(vídeo)

Washington.- La Biblioteca del Congreso estadounidense presenta la exposición «The Two Georges: Parallel Lives in an Age of Revolution», que explora las vidas y el legado del primer presidente estadounidense, George Washington (1789-1797) y del rey británico Jorge III a través de sus cartas, diarios e ilustraciones.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- La selección argentina de fútbol recibe a Brasil por la decimocuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

(foto)(vídeo)

cdp/EFE

