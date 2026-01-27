Martes, 27 de enero de 2026 (08.00 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 27 ene (EFE).-

Mineápolis (EE.UU.).- La tensión persiste en las calles de Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti por disparos de agentes migratorios, mientras se espera que el zar fronterizo, Tom Homan, tome el control del operativo por decisión del presidente Donald Trump, tras semanas de redadas masivas y militarizadas contra inmigrantes.

(foto)(vídeo)(audio)

Des Moines (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá un discurso en las afueras de Des Moines, Iowa, de cara a impulsar a los republicanos para las elecciones de medio mandato de noviembre.

(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- La India y la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo comercial, descrito por ambas potencias como histórico, que unirá a la segunda y la cuarta economía del mundo en un mercado sin precedentes de 2.000 millones de consumidores, tras 18 años de negociaciones.

(foto)(vídeo)(audio)

Rafah.- El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con el enclave palestino, mientras en la zona comienza a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura del cruce anunciado por las autoridades tanto israelíes como palestinas.

(foto)(vídeo)

Jerusalén.- Segunda jornada de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo, un foro que reúne a dirigentes y exdirigentes políticos mayoritariamente vinculados a la derecha y al conservadurismo internacional, entre los que se prevé la participación del ministro argentino de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; Flavio y Eduardo Bolsonaro, hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé.

(vídeo)

Tel Aviv.- La famosa plaza de los Rehenes en Tel Aviv celebrará este martes una ceremonia emotiva en la que detendrán el icónico reloj que llevaba la cuenta atrás de los cautivos después de que ayer el Ejército israelí localizara los restos del último rehén que quedaba en Gaza.

(vídeo)

Nueva Delhi.- La alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión, Kaja Kallas, se reúne con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad de Venezuela presenta en rueda de prensa el proyecto de ley de amnistía en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos, tras el anuncio el pasado 8 de enero por parte del Gobierno venezolano de la liberación de un «número importante de personas».

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- El conservador Nasry ‘Tito’ Asfura asumirá este martes como presidente de Honduras tras un proceso electoral marcado por la tensión política, el apoyo a su candidatura del mandatario estadounidense, Donald Trump, y un retraso de casi un mes en la proclamación de los resultados oficiales, rechazados por el Gobierno saliente de Xiomara Castro.

(foto)(vídeo)(audio)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, siempre ha presumido de sintonía con el presidente estadounidense, Donald Trump, pero las últimas amenazas o acciones de este han acabado por poner en apuros su estrategia de ejercer como interlocutora entre Europa y Washington.

(vídeo)

Kiev.- Unos ingenieros ucranianos luchan contra las temperaturas bajo cero para restablecer la capacidad de generación en una central térmica gravemente dañada, mientras millones de personas siguen sin un acceso fiable a la electricidad debido a los ataques rusos.

(vídeo)

Bangkok.- Tailandia se prepara para la celebración de un referéndum con el objetivo de cambiar la Constitución, promulgada tras el golpe militar de 2014, una iniciativa de un partido reformista que ha suscitado gran interés en un país en el que el Ejército y la monarquía aún controlan las instituciones.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El fuerte temporal invernal persistirá este martes en gran parte de EE. UU., especialmente en la costa este y el noreste, con más nieve, lluvia helada y temperaturas extremadamente bajas, lo que complica el transporte en carreteras y aeropuertos y aumenta el riesgo de cortes de energía.

(foto)(vídeo)

Ciudad Juárez (México).- Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que cuestiona la vigencia y utilidad del Tratado con México y Canadá (T-MEC), han incrementado la incertidumbre económica en la frontera norte, donde especialistas y representantes empresariales advierten un 2026 marcado por cautela, freno a las inversiones y pérdida de empleos.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa un diálogo con el director y fundador del Brussels Institute for Geopolitics (BIG), Luuk van Middelaar, sobre España y el actual momento internacional y sus múltiples desafíos.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, participa en la inauguración de un mural conmemorativo sobre el 40 aniversario de la adhesión de España a la UE.

(foto)(vídeo)(directo)

Seúl.- Seúl dijo este martes que comunicará a Washington su intención de acatar el acuerdo comercial alcanzado el pasado noviembre, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que subirá los aranceles a los vehículos surcoreanos y otros sectores por la demora de Corea del Sur en aplicar el pacto.

(foto)(vídeo)

Qamishli (Siria).- Rusia retira sus tropas de la base de Qamishli, en el noreste de Siria.

(vídeo)(directo)

Tokio.- Arranca oficialmente la campaña de las elecciones anticipadas en Japón, que se celebrarán el 8 de febrero y en las que la primera ministra, Sanae Takaichi, busca traducir sus altos índices de popularidad en escaños.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico sobre actividad, empleo y desempleo para diciembre de 2025.

(foto)(vídeo)

Berlín.- Se celebran en Berlín los actos por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

(foto)(vídeo)

Moscú.- Ceremonia anual por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- En medio de una temporada estival marcada por la sequía, el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, explica en una entrevista con EFE que las autoridades uruguayas se reúnen periódicamente para analizar la situación hídrica del país, mientras proyectan un ambicioso plan de inversiones para asegurar el abastecimiento de agua potable en ese país.

(foto)(vídeo)

Londres.- La academia británica de cine y televisión BAFTA anuncia las nominaciones a sus premios anuales, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood, que se entregarán en una ceremonia en Londres el 22 de febrero.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EE.UU.).- El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel actúa con la Filarmónica de Nueva York en el emblemático Radio City Music Hall por primera vez en un concierto en el que este escenario estrenará el nuevo sistema de sonido Sphere Immersive Sound.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Segunda jornada de la feria gastronómica Madrid Fusión 2026, en la que, entre otras actividades, se celebra el Concurso Nacional de Tapas y Pinchos de España y el I Concurso de la Mejor Torrija del Mundo.

(foto)(vídeo)

Londres.- Exposición de los bocetos ganadores del Premio al diseño arquitectónico, que cada año organiza el Festival Mundial de Arquitectura y el Museo Sir John Soane.

(foto)(vídeo)

París.- Chaumet presenta su colección de alta joyería en el segundo día de la semana de la alta costura de París.

(foto)(vídeo)

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en diciembre.

(foto)(vídeo)

Dojran (Macedonia del Norte).- Los camioneros del oeste de los Balcanes continúan sus protestas bloqueando terminales fronterizas para exigir que se cambie el nuevo sistema de entradas y salidas.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Los osos panda gigantes Xiao Xiao y Lei Lei regresan de Japón a China en un contexto de tensión bilateral a causa de Taiwán.

(foto)(vídeo)

Stinson Beach (EE.UU.).- Stinson Beach lucha para salvar una carretera debido al aumento del nivel del mar.

(foto)(vídeo)

Miami.- El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), segundo clasificado la pasada temporada de la IndyCar, habla en rueda de prensa este martes en Indianápolis en el día de medios previo al comienzo de la temporada 2026 de la IndyCar.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Se celebra en la capital panameña el Foro ICEX Panamá 2026, un espacio de encuentro diseñado para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre España y Panamá en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Lisboa recibe al Real Madrid, que disputará mañana, miércoles, frente al Benfica, de José Mourinho, un partido de la Liga de Campeones.. Ambos equipos llevarán a cabo jornadas de entrenamiento y sus directores técnicos, José Mouriño y Álvaro Arbeloa, ofrecerán ruedas de prensa.

(foto)(vídeo)

Poissy (Francia).- El PSG se entrena en su campus en Poissy la víspera del partido de Liga de Campeones que juega en casa, en el Parque de los Príncipes, ante el inglés Newcastle.

(foto)(vídeo)

Poissy (Francia).- El entrenador del PSG, el español Luis Enrique, ofrece una rueda de prensa la víspera del partido de Liga de Campeones que su equipo juega en casa, en el Parque de los Príncipes, ante el inglés Newcastle.

(foto)(vídeo)

cdp/aca/EFE

