Martes, 3 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Teherán/Washington/Jerusalén.- La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con extenderse por el Mediterráneo.

Beirut.- Los ataques israelíes vuelven a intensificarse sobre el Líbano, tras ataques de la milicia chií Hizbulá contra Israel, lo que ha llevado al Gobierno libanés a anunciar la prohibición de su actividad abriendo aún mayor incertidumbre en este país.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este martes con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, para abordar diversas cuestiones económicas y comerciales, en un contexto geopolítico marcado por los ataques de Washington e Israel contra Irán y las represalias de Teherán.

Ginebra.- El embajador de Irán ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, habla con la prensa en plena confrontación bélica entre su país y Estados Unidos e Israel.

Washington.- Los estados de Texas, Carolina del Norte y Arkansas celebran primarias de partido para determinar los candidatos de las elecciones legislativas de noviembre.

Varios países.- Se enviará información sobre las consecuencias económicas del conflicto, tanto en los mercados de valores y de la energía.

Kabul/Islamabad.- El aumento de las víctimas civiles y las denuncias de ataques contra la población han hecho aumentar las críticas contra el conflicto fronterizo entre Pakistán y Afganistán, mientras ambas partes reportan un balance masivo de bajas tras los enfrentamientos en la frontera.

Caracas.- Una ONG convoca a familiares de presos políticos y activistas de Venezuela a una concentración en las afueras del Palacio de Justicia de Caracas para exigir una «amnistía inmediata» para todas las personas aún detenidas por estos motivos y para los excarcelados con medidas cautelares.

Pekín.- La posible reconfiguración de la cúpula militar china, casi desmantelada a causa de la corrupción, será una de las claves de la sesión anual del Legislativo chino, que se celebra además con la vista puesta en la visita a finales de mes del presidente estadounidense, Donald Trump, y en un escenario internacional convulso tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Berlín.- El ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita la feria internacional del turismo de Berlín, ITB, que cumple 60 años y en la que están presentes decenas de empresas e instituciones españolas dedicadas a la promoción turística en el país.

Berlín.- Los países de América Latina están representados de forma numerosa en la feria internacional del turismo de Berlín, ITB, entre ellos Perú y Colombia, así como México, que acogerá en noviembre próximo en Guadalajara la primera edición de la versión de las Américas de este evento.

Londres.- La ministra de Economía británica, Rachel Reeves, presenta este martes ante el Parlamento su Declaración de Primavera y dará una actualización sobre la situación actual de la economía y las arcas públicas del Reino Unido.

Manila.- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, continúa su gira por el Sudeste Asiático con una visita de dos días a Filipinas.

Rangún.- La junta militar birmana ha anunciado el indulto de más de 7.000 personas encarceladas tras ser acusadas de terrorismo en Birmania (Myanmar), muchas de ellas consideradas presos de conciencia, según informaron este martes autoridades militares y medios oficialistas.

Bogotá.- El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, habla en una entrevista con EFE de sus aspiraciones presidenciales a una semana de las elecciones legislativas en las que también serán escogidos en consultas entre partidos a tres candidatos de centro, izquierda y derecha a la Presidencia.

Londres.- La gira mundial del violinista Ara Malikian hace parada en Londres. Su espectáculo único reúne obras maestras clásicas, composiciones originales y melodías de todo el mundo.

Miami (EE.UU.).- La cantante mexicoestadounidense Mar Solís, una de las revelaciones latinas del año, reconoce el reto de ser hija del cantautor Marco Antonio Solís ‘El Buki’, pero reivindica su «propio camino», marcado también por ritmos caribeños que heredó de su madre cubana, según contó a EFE.

Ciudad de México.- La activista Olimpia Coral habla con EFE sobre el estreno del documental ‘Llamarse Olimpia’, la cinta autobiográfica sobre su caso y el impulso que generó para la creación de una ley contra el acoso digital en México.

Los Ángeles (EE.UU.).- Detrás de mundos como la nominada al Óscar ‘Zootopia 2’, la productora de raíces mexicanas Yvett Merino se ha consolidado como la arquitecta de historias donde la comunidad latina halla un espejo en el que reflejarse. En una entrevista con EFE asegura que parte importante de la película es la idea de que las diferencias nos hacen más fuertes.

Madrid.- La organización de la feria de arte contemporáneo ARCO 2026 y las galerías participantes se afanan por terminar el montaje de los stands antes de la apertura del miércoles Pabellón 7 IFEMA.

Miami (EE.UU.).- La autora Daisy Hernández denuncia en su nuevo libro ‘Citizenship’, que el concepto de «ciudadanía» es un «mito» en Estados Unidos porque cumplir la ley no es suficiente para encontrar aceptación, según indica en una entrevista con EFE la escritora, hija de una pareja de Cuba y Colombia.

Nueva York (EE.UU.).- Las obras de artistas internacionales se reúnen para exponer su obras en la Whitney Biennial 2026 que abrirá al público el 8 de marzo.

Brasilia.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, encabeza la 39ª conferencia regional de la organización para América Latina y el Caribe, en la que participarán ministros y representantes de los estados miembros.

Tegucigalpa.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) de las elecciones generales en Honduras del 30 de noviembre de 2025 presentará su informe final sobre los comicios, que ganó Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.

Manila.- Filipinos realizaron una protesta este martes en Manila para mostrar su apoyo al pueblo iraní tras los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos iniciados en las primeras horas del 28 de febrero.

Ciudad de México .- México se alista para recibir el Mundial de Fútbol a 100 días del inicio del torneo que se inaugurará en el Estadio Azteca de la capital del país el próximo 11 de junio, en medio notables desafíos por la seguridad y avance de las obras.

Bogotá.- El Ministerio del Deporte de Colombia y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) suscriben una alianza para impulsar el laboratorio de control al dopaje de Bogotá.

