Martes, 30 de diciembre de 2025 (08.00 GMT)

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia ampliaron este martes los efectivos desplegados en la quinta jornada de búsqueda de tres españoles, desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco, en una jornada marcada por el mal tiempo que obligó a suspender la navegación turística en la zona y después de que ayer se recuperara el cadáver de una menor española.

Pekín/Taipéi.- China emprende su segunda jornada de maniobras militares alrededor de Taiwán, en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones de Pekín con Washington y Tokio a cuenta de la isla.

Buenos Aires.- Cinco años después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las muertes por abortos se han reducido, pero médicas y referentes feministas advierten sobre una implementación desigual de la ley en el territorio y afirman que, desde la asunción de Javier Milei, hay escasez de medicamentos y de estadísticas oficiales a nivel nacional.

Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró este martes su última sesión del año con una bajada del 0,37 %, lastrado por las caídas de la sesión previa en Wall Street y por las ventas de activos para asegurar beneficios.

Quito.- Cada 31 de diciembre, Ecuador despide el año quemando monigotes: muñecos de cartón o tela rellenos de serrín con caretas que dan rostro a personajes de ficción, política o farándula que, al final de la noche, arden en llamas que queman lo malo del año que termina y purifican el camino de entrada del nuevo año, según la creencia popular.

Tegucigalpa.- Monigotes del titular del Parlamento hondureño, Luis Redondo, y de los candidatos presidenciales Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, y Rixi Moncada, del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre), entre otros políticos, representadas en figuras elaboradas por artesanos de Tegucigalpa, serán quemadas en la Nochevieja de 2025, como una muestra de rechazo hacia ellos.

Kandahar (Afganistán).- Apertura de una fábrica de procesamiento de especias tras el cierre de la frontera de Afganistán con Pakistán.

Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid a puerta abierta para los aficionados.

