Martes, 30 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 30 jun(EFE).-

La Guaira (Venezuela).- A casi una semana de los terremotos que devastaron parte de Venezuela, el balance oficial asciende a 1.719 muertos y 5.034 heridos, y mientras rescatistas nacionales e internacionales buscan supervivientes entre los escombros y crece la angustia de quienes aún buscan a sus seres queridos, los residentes de La Guaira denuncian retrasos en la llegada de ayuda.

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Kandahar (Afganistán).- El conflicto entre Afganistán y Pakistán se tensa aún más tras una serie de ataques que han dejado decenas de civiles muertos, cuando Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a terroristas vinculados a talibanes pakistaníes, lo que niegan los fundamentalistas afganos.

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Kiev.- Militares, diplomáticos, dirigentes y expertos en geopolítica se reúnen en Kiev por iniciativa de la presidencia ucraniana para reflexionar sobre las perspectivas de que Ucrania recupere Crimea, en medio de una campaña ucraniana sin precedentes de ataques constantes a esa península ocupada para debilitar el control ruso sobre el territorio.

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Bruselas.- Acto de apoyo de Latinoamérica a Ucrania en el Parlamento Europeo con la presidenta del PE, eurodiputados y representantes latinoamericanos.

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Johannesburgo (Sudáfrica).- Grupos antiinmigración de Sudáfrica han convocado protestas para este martes, la «fecha límite» que han dado a migrantes africanos irregulares para abandonar el país, tras la reciente ola de ataques xenóbos contra extranjeros.

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Washington.- El Tribunal Supremo de EEUU tiene previsto decidir este martes sobre dos temas claves en las políticas de Donald Trump: la orden que limita el derecho a la ciudadanía por nacimiento y la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos.

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Washington/Nueva York.- EE.UU. conmemora su nacimiento entre actos históricos y reflexiones sobre cómo la promesa de “vida, libertad y búsqueda de la felicidad”, que inspiró la fundación del país, sigue siendo objeto de debate en una sociedad que polemiza el alcance de los derechos civiles, la igualdad de oportunidades y la libertad de prensa.

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Miami (EE.UU.).- A 250 años de la independencia de EE.UU., las políticas migratorias del presidente Donald Trump han puesto a prueba los ideales de libertad, igualdad de oportunidades y movilidad social que el país celebra, alejando del sueño americano a los hispanos, que representan cerca de una quinta parte de su población y una economía de casi cuatro mil millones de dólares, que por sí sola sería la cuarta más grande del mundo.

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Washington/Nueva York- El nacimiento de Estados Unidos, que inspiró la Revolución Francesa y las emancipaciones de Latinoamérica, sentó las bases de un nuevo imperio que dominó el mundo y que llega a su 250 aniversario intentando mantenerse como la potencia que fue, frente a la emergente China.

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Luque (Paraguay).- Los presidentes del Mercosur se reúnen este martes en Paraguay en la cumbre de jefes de Estado del bloque, con la ausencia del argentino Javier Milei, para abordar la implementación del acuerdo con la Unión Europea (UE), el futuro del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y el avance de otros acuerdos comerciales

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La Guaira.- Contra todo pronóstico, equipos de rescate localizaron con vida al oficial de seguridad de Residencias Sol Marino Garden 1, en La Guaira, quien permanecía atrapado desde el pasado 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela y provocaron el colapso de numerosas edificaciones.

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Shanghái (China).- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de junio del índice gerente de compras (PMI), principal indicador de la evolución de la actividad en el sector manufacturero.

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San Juan.- Numerosas organizaciones puertorriqueñas se manifiestan contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace este martes diez años por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas.

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Bangkok.- El Tribunal Supremo de Tailandia tiene previsto iniciar el juicio contra 44 exdiputados del partido progresista Avanzar, disuelto en 2024 y de los cuales 10 mantienen su acta por el Partido del Pueblo, acusados de vulnerar «normas éticas» del Parlamento por impulsar en 2021 un proyecto de ley para modificar las leyes que protegen a la monarquía del país.

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Yakarta.- Un tribunal de Indonesia tiene previsto emitir su decisión por el juicio contra el exministro de Educación Nadiem Makarim, acusado de corrupción y para quien la Fiscalía pide una condena de hasta 18 años de cárcel.

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Berlín.- Presentación del Informe de 2025 sobre la protección de la Constitución alemana.

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Miami (EE.UU.).- Los astronautas de la NASA Chris Williams y Jessica Meir realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reparar un brazo robótico de Canadá.

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Ciudad de Panamá.- El suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes crece en América impulsado por múltiples factores – desde la depresión hasta la exposición excesiva a redes sociales – que se pueden prevenir mediante la promoción de la salud mental y de habilidades socioemocionales, entre otros, dijo a EFE una asesora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá.

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Washington.- El ARC Gloria, uno de los buques más emblemáticos del mundo de la escuela de la Armada de Colombia, abandona el puerto de Baltimore tras cinco días en los que ha abierto sus puertas conocer uno de los veleros más admirados, distinguido por sus tres mástiles y su casco blanco.

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Cabo Blanco (Costa Rica).- La Guardia Costera de Costa Rica interceptó cerca de Cabo Blanco una lancha rápida procedente de Colombia que transportaba unas dos toneladas de cocaína y detuvo a sus tres ocupantes, informó la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos.

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Taipéi.- Los cadetes taiwaneses recibieron este martes su nuevo grado de oficiales tras la ceremonia de graduación de la Academia Militar de Taiwán.

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Londres.- La experiencia ‘Moana’ llega a Londres, con ocasión del próximo estreno de la historia de Moana en versión Live Action, con los protagonistas de la película que se estrena en España el próximo 8 de julio.

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Lisboa.- Presentación en Lisboa de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Intervienen el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura (España), José Luis Gil Soto, y el director del festival, Jesús Cimarro.

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Rambouillet (Francia).- El histórico castillo de Rambouillet, al suroeste de París, abrió al público, por primera vez, el apartamento presidencial de Valéry Giscard d’Estaing. El nuevo recorrido de la fortaleza gala, ampliado en 250 metros cuadrados, recrea la intimidad del exmandatario y revela los secretos de un siglo de diplomacia internacional francesa.

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Rabat.- Cobertura en la zona de aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (octavos de final) del partido Marruecos y Países Bajos.

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París.- Cobertura de la zona de aficionados del partido del mundial Francia-Suecia en el Ground Control de París.

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Asunción.- Las calles de Asunción, la capital de Paraguay, estallaron este lunes de júbilo después de que la Albirroja dinamitó la Copa del Mundo al eliminar en los dieciseisavos de final a la cuatro veces campeona Alemania, tras una electrizante tanda de penaltis y con marcador 3-4.

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Ciudad de México.- Millones de mexicanos se preparan para presenciar el primer partido de México en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 que volverá a poner a prueba un fenómeno que trasciende el fútbol: cómo el país modifica sus rutinas, el consumo, y la actividad comercial cuando juega la selección.

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Dallas (EE.UU.).- Costa de Marfil se enfrenta a Noruega en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Nueva Jersey (EE.UU.).- Francia se enfrenta a Suecia en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ciudad de México (México).- México se enfrenta a Ecuador en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Montevideo.- Luego de la eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo, el seleccionador de la Celeste, Marcelo Bielsa, brinda una conferencia de prensa en Montevideo.

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Chattanooga (EE.UU.).- Rueda de prensa de la selección española antes de viajar a Los Ángeles para enfrentarse a Austria el jueves.

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Palm Beach (EE.UU.).- Entrenamiento y rueda de prensa de Portugal previo a su partido del jueves ante Croacia en Toronto.

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Miami (EE.UU.).- Con reliquias como las botas usadas por Uruguay en la final del Mundial de 1930, el balón del ‘Maracanazo’ o la camiseta de Maradona en 1986, la Conmebol desafía durante el Mundial el ‘glamur’ de Miami Beach en una exposición que reivindica los diez títulos de las selecciones sudamericanas.

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cdp/aca/EFE

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