Martes, 30 de septiembre de 2025 (07.00 GMT)

Jerusalén.- El mundo está a la espera de la respuesta de Hamas al «plan de paz» acordado ayer entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia de Hamás y con representantes externos como el exprimer ministro británico Tony Blair.

Gaza.- La operación terrestre contra la ciudad de Gaza avanza al tiempo que continúan las conversaciones sobre un posible acuerdo de tregua siguiendo la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad debate la renovación de la Misión Multinacional de Seguridad en Haití, y su eventual ampliación en una fuerza con más efectivos y nuevas funciones.

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en el colegio de Comisarios y ofrece una declaración a la prensa junto con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, antes de la reunión.

Liverpool (Reino Unido).- Con su popularidad en mínimos y su gestión cuestionada, el primer ministro británico, Keir Starmer, afronta el congreso anual del Partido Laborista con el reto de relanzar su proyecto político y de motivar a la militancia y al país.

Bruselas.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri harán una declaración ante los medios de comunicación antes del inicio de una reunión en el Consejo Europeo.

Berlín.- La reunificación alemana, que se selló el 3 de octubre de 1990, trajo consigo un proceso destinado a tratar de equiparar las condiciones de vida en el territorio de la extinta RDA con el del resto de Alemania que ha costado casi 2 billones de euros y que tiene luces, como la convergencia de salarios, y sombras, como la pérdida de productividad y un sentimiento de desigualdad.

Ciudad de México.- Cuando Claudia Sheinbaum asumió el cargo como la primera mujer presidenta de México fue aplaudida por su frase «No llego sola, llegamos todas». Un año después, el movimiento feminista le responde que muchas no llegaron, que las siguen matando y que el plan presupuestario de 2026 no asigna suficiente recursos para combatir la violencia machista.

Berlín.- El Gobierno de coalición de Friedrich Merz celebra su primer retiro de dos días en las afueras de Berlín, a fin de abordar las medidas que conservadores y socialdemócratas quieren impulsar en el nuevo curso político, entre ellas el «otoño de reformas» para impulsar la competitividad de la economía, reducir la burocracia y atajar los problemas de las pensiones y del sistema de salud pública, un asunto en el que ambos partidos mantienen diferencias.

Berlín.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado del índice de la inflación en el país centroeuropeo en septiembre.

Londres.- Keir Starmer, primer ministro y líder laborista, se dirige a sus compañeros en el principal discurso del congreso anual del Partido Laborista, con su popularidad en mínimos y gestión cuestionada.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la renovación de la Misión Multinacional de Seguridad en Haití, y su eventual ampliación en una fuerza con más efectivos y nuevas funciones.

Miami (EE.UU.).- El Gobierno de Florida vota este martes para asignar un terreno junto a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami, como futura sede de la biblioteca presidencial oficial de Donald Trump, un proyecto que busca consolidar la presencia y la imagen del expresidente en el estado donde mantiene su residencia.

Hanói.- Al menos 19 personas han muerto y 21 permanecen desaparecidas en Vietnam a raíz del impacto del tifón Bualoi, la tormenta más mortal en azotar el país en lo que va de año, informan este miércoles las autoridades locales.

Chancay (Perú).- Autoridades peruanas visitan el puerto de Chancay para hacer una valoración de los primeros meses de funcionamiento de este terminal construido por la estatal china Cosco con una inversión de 1.400 millones de dólares, que ha permitido establecer una ruta directa marítima entre Sudamérica y China.

Serra Pelada (Brasil).- La mina de oro de Serra Pelada, la mayor excavación artesanal a cielo abierto de la historia de Brasil, quiere volver a funcionar como antaño, aunque las peleas entre los mineros, una deuda abultada y los requisitos ambientales dificultan ese sueño.

Santo Domingo.- Organismos de protección al consumidor de más de 80 países de América, Europa y Asia inauguran una reunión para debatir temas como el comercio electrónico, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, entre otros.

Nueva York (EE.UU.).- Nueva audiencia sobre el caso del capo mexicano del narcotráfico «El Viceroy», quien negocia un acuerdo con la fiscalía de Nueva York para pactar una pena de cárcel y evitar así el juicio.

Nueva York (EE.UU.).- El productor cinematográfico Harvey Weinstein conocerá hoy la sentencia por la agresión sexual contra la actriz Miriam Haley, por la que fue declarado culpable por un jurado popular el pasado 11 de junio. Weinstein, que sufre numerosos achaques y se desplaza solo en silla de ruedas, tiene además otro juicio pendiente por la agresión a Jessica Mann.

Belgrado.- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Gideon Sa’ar, visita Serbia.

Bruselas.- El Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Juan Cruz Cigudosa, hará declaraciones a la llegada al Consejo de Competitividad, EB Forum.

Lisboa.- El grupo Vita, creado por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP), presenta dos programas de prevención de la violencia sexual en la Iglesia Católica, dirigidos a menores de edad, en un momento en que las críticas de las víctimas de abusos arrecian por la forma que se desarrolla el proceso para indemnizarlas.

Lisboa.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa este martes en Lisboa en el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales junto a Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa.

Praga.- El empobrecimiento de buena parte de la población, pese a la mejora de la inflación, marca las elecciones legislativas del viernes y el sábado en República Checa, con el millonario Andrej Babis, y sus promesas de mejorar la economía, como candidatos con más opciones.

Ciudad de Panamá.- La panameña Copa Airlines celebra la ceremonia de ascenso de primeros oficiales a capitanes de los pilotos de la aerolínea.

Ciudad del Vaticano.- Se presenta en el Vaticano con la presencia del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger la conferencia internacional “Raising Hope for Climate Justice”, promovida por el Movimiento Laudato Si’ con motivo del décimo.

París.- Funeral de la actriz Claudia Cardinale, fallecida a los 87 años, en una iglesia del centro de París.

San Salvador.- Autoridades de El Salvador realizan este martes en una cárcel del país un acto para cerrar las festividades por el 204 aniversario de la independencia de Centroamérica de España.

Tegucigalpa.- A 42 años de la aniquilación de una columna de casi un centenar de guerrilleros hondureños, al frente del médico José María Reyes Mata, familiares de algunos de ellos claman justicia ante las autoridades de Honduras.

Londres.- La pinacoteca Tate Britain dedica un espacio en exclusiva a la fotógrafa Lee Miller (1907 – 1977), con una visión retrospectiva que muestra su trabajo desde el surrealismo Francés hasta su reporterismo de guerra.

Roma.- El Festival de Peralada presenta, con motivo de su 40º aniversario y en colaboración con la Abadía de Montserrat, que celebra su milenario, una edición extraordinaria en Roma, en un acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes, en la emblemática Plaza Navona.

Yongin (Corea del Sur).- El fenómeno global de K-pop Demon Hunters (Las Guerreras del KPop) se convierte ahora en una nueva zona del parque temático Everland, el más grande Corea del Sur, tras ser la película más vista de Netflix, con una mezcla de elementos que hacen del país la nueva potencia del poder blando: el pop, la moda, los cosméticos y un romance de telenovela.

Montevideo.- La poeta uruguaya Ida Vitale recibe a sus 101 años el premio ‘Poeta de Dos Hemisferios’, que le otorgará en Montevideo el Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador.

Almaty (Kazajistán).- Ambiente previo al partido de Liga de Campeones entre el Kairat Almaty y el Real Madrid.

